Chorwacja rozpoczyna po 17 latach przerwy obowiązkową służbę wojskową. Uzasadnieniem takiego ruchu była wojna w Ukrainie oraz pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Nowe przepisy obejmą mężczyzn po ukończeniu 18. roku życia. W roku kalendarzowym, w którym skończą 19 lat, zostaną oni wezwani na obowiązkowe badania lekarskie i skierowani na szkolenie wojskowe.

Chorwackie media podały, że w pierwszej puli udział w dwumiesięcznej służbie weźmie 800 młodych osób, w tym 10 procent kobiet. Około połowa nastolatków zadzwoniła sama, aby zgłosić się na ochotnika.

Obowiązkowa służba wojskowa w Chorwacji. Młodzi przejdą szkolenia

Portal Penzcentrum podał, że chociaż służba wojskowa znów jest obowiązkowa, to młodzi ludzie mogą wybrać alternatywną ścieżkę, służąc cywilnie. Jak się okazało, niewiele osób skorzystało z tej okazji.

Rocznie, według szacunków chorwackiego rządu, w kraju szkolenia ma przechodzić cztery tysiące młodych ludzi. Chorwacja jest dziewiątym krajem w NATO, gdzie obowiązuje służba wojskowa. Inne państwa to: Grecja, Turcja, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Estonia, Łotwa i Litwa.

Nowelizację ustawy o obronności, na mocy której przywrócona została obowiązkowa służba wojskowa, parlament Chorwacji przyjął pod koniec października 2025 roku.

