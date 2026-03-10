Chorwacja bierze w kamasze. Przywraca obowiązkową służbę wojskową
Chorwacja po 17 latach przywraca obowiązkową służbę wojskową dla mężczyzn po ukończeniu 18 lat. Decyzja podyktowana jest wojną w Ukrainie i pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Rocznie szkolenia przejdzie około cztery tysiące młodych ludzi. Tym samym Chorwacja dołącza do dziewięciu innych krajów NATO z obowiązkową służbą wojskową.
Chorwacja rozpoczyna po 17 latach przerwy obowiązkową służbę wojskową. Uzasadnieniem takiego ruchu była wojna w Ukrainie oraz pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Nowe przepisy obejmą mężczyzn po ukończeniu 18. roku życia. W roku kalendarzowym, w którym skończą 19 lat, zostaną oni wezwani na obowiązkowe badania lekarskie i skierowani na szkolenie wojskowe.
Chorwackie media podały, że w pierwszej puli udział w dwumiesięcznej służbie weźmie 800 młodych osób, w tym 10 procent kobiet. Około połowa nastolatków zadzwoniła sama, aby zgłosić się na ochotnika.
Obowiązkowa służba wojskowa w Chorwacji. Młodzi przejdą szkolenia
Portal Penzcentrum podał, że chociaż służba wojskowa znów jest obowiązkowa, to młodzi ludzie mogą wybrać alternatywną ścieżkę, służąc cywilnie. Jak się okazało, niewiele osób skorzystało z tej okazji.
Rocznie, według szacunków chorwackiego rządu, w kraju szkolenia ma przechodzić cztery tysiące młodych ludzi. Chorwacja jest dziewiątym krajem w NATO, gdzie obowiązuje służba wojskowa. Inne państwa to: Grecja, Turcja, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Estonia, Łotwa i Litwa.
Nowelizację ustawy o obronności, na mocy której przywrócona została obowiązkowa służba wojskowa, parlament Chorwacji przyjął pod koniec października 2025 roku.
