Spór o program SAFE stał się osią konfliktu na linii prezydent-rząd. Były szef BBN Jacek Siewiera, obecnie związany z amerykańskim think tankiem Atlantic Council, stawia sprawę jasno: wojsko potrzebuje tych pieniędzy.

- Kwestia programu SAFE jest dość oczywista - to projekt tworzony i zamawiany bezpośrednio przez żołnierzy. Z tego powodu jest on absolutną koniecznością. Przedstawiciele wojska wielokrotnie dawali to do zrozumienia - na tyle, na ile pozwala im mundur - zarówno podczas zamkniętych narad, jak i w mediach, że ten program jest konieczny - powiedział Siewiera.

SAFE. Jacek Siewiera: Zaufajmy żołnierzom

Były szef BBN odniósł się do spekulacji, jakoby szef Agencji Uzbrojenia, gen. Artur Kuptel, był "zmuszany przez rząd", na przykład przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, do medialnego lobbingu na rzecz programu SAFE. Były szef BBN stanowczo odrzucił tę tezę, podkreślając etos munduru.

- Kto jak kto, ale ta strona sceny politycznej powinna pamiętać, że trudno się zmusza żołnierzy do czegokolwiek. (...) Żołnierz służy państwu, nie partiom politycznym - stwierdził Siewiera.

- Ostatecznie to właśnie ci ludzie w mundurach będą musieli wsiąść do czołgów, uruchomić Borsuki, ruszyć do natarcia i walczyć z bronią w ręku. Jeśli więc żołnierz przygotowuje program i wskazuje, czym chce neutralizować przeciwnika - a w razie konieczności z jaką bronią chce ginąć - to zaufajmy tym żołnierzom - podkreślił.

Dodał również, że udział generała w debacie publicznej jest dopuszczalny za zgodą przełożonego, ale nikt nie zmusi oficera do mówienia rzeczy sprzecznych z interesem państwa. - Ten człowiek wraca do szyku, do ludzi, z którymi służy. Jeśli kłamałby dla polityków, straciłby twarz wobec podwładnych, a to dla żołnierza jest najważniejsze - podkreślił.

Spór o SAFE. Czy polski program to alternatywa?

W debacie publicznej często pojawia się teza, że program "SAFE 0 proc." proponowany przez otoczenie prezydenta mógłby zastąpić mechanizmy europejskie. Jacek Siewiera nie widzi tu jednak pola do wyboru "albo-albo". Jego zdaniem Polska musi wykorzystać każdy dostępny budżet.

Siewiera przypomniał o brutalnej arytmetyce kosztów: cena zakupu np. czołgów Abrams to zaledwie 30 proc. całkowitych wydatków, jakie państwo poniesie w ciągu 30 lat ich eksploatacji.

- Z tych 200 miliardów na uzbrojenie kolejne 45 w ramach SAFE to nadal za mało, więc oba te programy bez wątpienia znajdą swoje miejsce. Jeśli zapyta pani żołnierzy, odpowiedź brzmi: jesteśmy w stanie zagospodarować oba programy. Dla dobra państwa: dajcie nam to wykorzystać - apelował były szef BBN.

Zbrojenia w Polsce. Czego żądają Amerykanie?

Były szef BBN, powołując się na swoje rozmowy w ramach Atlantic Council i kontakty z amerykańskimi dowódcami (m.in. gen. Chrisem Cavolim), zaprzeczył twierdzeniu, że unijne finansowanie zagrażałoby relacjom Polski z USA. Wręcz przeciwnie - podkreśla Siewiera - Amerykanie mają dziś "żądać" od Europy zwiększenia własnych zdolności produkcyjnych.

- Amerykanie oczekują rozwoju bazy przemysłowej w Europie. Ich magazyny nie wystarczają do pokrycia zapotrzebowania na jednym teatrze działań, a może otworzyć się kolejny - wyjaśnił. - Konieczność rozwoju europejskiej bazy przemysłowej jest absolutnym priorytetem. Do tego właśnie strona amerykańska nas skłania - dodał.

"Z PowerPointa słabo się strzela"

Jacek Siewiera zwrócił uwagę na kluczowy aspekt techniczny, który - jak wskazał - w polskiej debacie o programie SAFE jest niemal całkowicie pomijany. Były szef BBN ostro skrytykował skupianie się na politycznych deklaracjach kosztem realnych zdolności bojowych.

- Interesujemy się slajdami z prezentacji w PowerPoincie. Z PowerPointa słabo się strzela. Kiepsko się go ładuje do magazynka - ironizował Siewiera. Podkreślił przy tym, że rozwój europejskiej bazy przemysłowej nie może oznaczać odrębnej, "unijnej" standaryzacji sprzętu.

- Standardem, który musi obowiązywać, jest standard natowski - tylko on gwarantuje, że będziemy mogli interoperacyjnie wykorzystywać ten sam sprzęt. Cała reszta to po prostu dążenie do rozwoju amerykańskich i sojuszniczych zdolności przemysłowych tutaj, w Europie - powiedział.

Siewiera odniósł się także do obaw obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza dotyczących rzekomego odejścia od zakupów w USA na rzecz Europy. Wskazał na brutalną rzeczywistość kolejek u producentów takich jak Lockheed Martin czy Raytheon.

- Warto to przegadać z Amerykanami, bo dzisiaj kolejki do zamówień są tak długie, że platformy, które zamówimy teraz, moglibyśmy dostać już po ewentualnym konflikcie. Oferty z Kataru czy Emiratów są często bardziej konkurencyjne. Dlatego musimy rozwijać własne zdolności - podsumował.

