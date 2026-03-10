Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił w poniedziałek, że każdy kraj arabski lub europejski, który wydali ze swojego terytorium ambasadorów Izraela i USA, otrzyma, począwszy od następnego dnia, pełne prawo i swobodę przepływu przez cieśninę Ormuz - podał Reuters za irańskimi mediami.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran próbuje blokować cieśninę Ormuz

Wojna na Bliskim Wschodzie wywołana atakami USA i Izraela oraz odwetowymi działaniami Iranu doprowadziła do wstrzymania transportu morskiego z Zatoki Perskiej, głównie ropy naftowej i gazu LNG. Szlak prowadzi przez cieśninę Ormuz, którą próbują zablokować władze w Teheranie.

ZOBACZ: Iran zablokował Cieśninę Ormuz. Jeden kraj może liczyć na specjalne względy

Reuters przypomniał, że przed wybuchem wojny przepływało tamtędy około jednej piątej światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego. Jak zaznaczyła agencja, w rezultacie zamknięcia cieśniny setki statków stoją zakotwiczone po obu stronach tego strategicznego szlaku wodnego.

Reuters podkreślił też, że na razie nie wiadomo, czy pojawią się jakiekolwiek sygnały dające nadzieję na wznowienie żeglugi. Iran twierdzi, że cieśnina jest całkowicie zablokowana, a każdej jednostce, która będzie próbowała przez nią przepłynąć, grozi ostrzałem; według USA przez szlak odbywa się bardzo ograniczony transport.

Iran chce zablokować cieśninę Ormuz. Donald Trump stawia groźby

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że uderzenie na Iran będzie "dwadzieścia razy mocniejsze" niż dotychczas, jeśli Teheran będzie blokował transporty ropy naftowej i gazu ziemnego przez cieśninę Ormuz. Zagroził, że w wyniku tych ataków nie da się odbudować Iranu.

ZOBACZ: Blokada cieśniny Ormuz. 20 tys. marynarzy uwięzionych

"Jeśli Iran zrobi cokolwiek, co zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone Ameryki DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ niż do tej pory" - zagroził Trump we wpisie na platformie Truth Social.

"Ponadto zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu - śmierć, ogień i furia będą nad nimi panować - ale mam nadzieję i modlę się, aby to się nie stało!” - głosi wpis prezydenta USA.

Trump stwierdził, że groźba ta jest "darem dla Chin" i innych krajów korzystających na ropie transportowanej przez cieśninę. "Mam nadzieję, że ten gest zostanie bardzo doceniony" - zakończył.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA mogą uderzyć w kolejne obiekty

Wcześniej, podczas konferencji prasowej w Miami prezydent USA sugerował, że może uderzyć na obiekty "mające związek z produkcją energii elektrycznej i wieloma innymi rzeczami".

ZOBACZ: Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz? Media: Otwarta "do odwołania"

- Jeśli w nie uderzymy, ich odbudowa zajmie wiele lat (...) To są obiekty, które bardzo łatwo uderzyć, ale jeśli zostaną trafione, skutki będą bardzo niszczycielskie - stwierdził Trump.

Izrael i USA rozpoczęły wojnę z Iranem 28 lutego. Jak dotąd jednym z jej najpoważniejszych skutków jest śmierć przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneia, a tak ze jego żony i jednej z córek. Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało w niedzielę syna Alego, 56-letniego Modżtabę Chameneia, na stanowisko najwyższego przywódcy kraju.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni