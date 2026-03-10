Auto z pięcioma osobami wjechało pod pociąg. W akcji śmigłowce LPR

Do wypadku doszło około godz. 8 w Lubyczy Królewskiej w województwie lubelskim. Samochód, w którym znajdowało się pięć osób wjechał pod pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym bez rogatek i bez sygnalizacji.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Ściągnięto m.in. dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Trzy osoby są transportowane do szpitala - powiedziała polsatnews.pl mł. asp. Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim. Jak przekazał, wszyscy uczestnicy wypadku po przyjeździe służb byli przytomni.

Lubycza Królewska. Samochód osobowy wjechał pod pociąg towarowy

Według ustaleń Polsat News stan jednej z osób poszkodowanych jest ciężki. - Wszyscy wyszli z samochodu o własnych siłach - powiedział mł. bryg. mgr inż. Artur Kaczkowski, rzecznik prasowy KP PSP w Tomaszowie Lubelskim.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek podczas zbierania szyszek. Jedna osoba nie żyje

Ranni trafią do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Rzeszowie.

Za kierownicą osobowego volvo siedział 19-latek, mieszkaniec miejscowości Lubycza Królewska. Zarówno on, jak i 59-letni maszynista byli trzeźwi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni