Atak w niemieckim szpitalu. 25-letni policjant musiał strzelać

Chwile grozy na izbie przyjęć w niemieckim szpitalu w Erlangen. Z informacji podanych przez służby wynika, że 35-letni mężczyzna pochodzący z Niemiec mówił wcześniej, że został otruty. Szpital zawiadomił policję tuż przed 1.00 w nocy.

Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, mężczyzna wyciągnął nóź. Jak przekazał rzecznik tamtejszej policji, agresor zaatakował także funkcjonariusza gazem pieprzowym. Policjant nie odniósł żadnych obrażeń.

Niemcy. Mężczyzna zaatakował policjanta. Uważał, że go otruto

Drugi z mundurowych błyskawicznie zareagował. 25-letni funkcjonariusz oddał w kierunku mężczyzny strzał z broni palnej, raniąc napastnika w udo.

Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, jego stan jest stabilny. 35-latek przebywa obecnie w szpitalu. Jak podał rzecznik policji, oddział ratunkowy szpitala jest obecnie zamknięty.

Na miejscu pracują funkcjonariusze wydziału śledczego, którzy zabezpieczyli ślady. Państwowe Biuro Policji Karnej prowadzi dochodzenie w sprawie użycia broni palnej. Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie za usiłowanie nieumyślnego spowodowania śmierci.

