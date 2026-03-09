Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Do 105-letniej mieszkanki Kraśnika (woj. lubelskie) zadzwoniła kobieta podająca się za pracownicę poczty, która poinformowała ją o przesyłce. Po chwili z seniorką skontaktował się mężczyzna podający się za policjanta.

- Przekonał ją, że jej oszczędności są zagrożone i należy je przekazać funkcjonariuszom w celu ich zabezpieczenia - poinformowała asp. Marzena Sałata z KPP w Kraśniku.

Kobieta, będąc przekonana, że pomaga policji, zapakowała pieniądze w koperty i wyrzuciła je przez okno. Gotówkę w kwocie 45 tysięcy złotych odebrał nieznany jej mężczyzna.

Myślała, że pomaga policji. Straciła oszczędności życia

Szybko okazało się, że seniorka padła ofiarą oszustów. Do akcji wkroczyli wtedy prawdziwi policjanci, którzy zatrzymali dwie osoby mające związek z tą sprawą.

- Na terenie Warszawy zatrzymany został 40-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Kolejnego podejrzanego, 46-letniego mieszkańca Wołomina, policjanci zatrzymali na trasie A2 - przekazała asp. Marzena Sałata.

Policjantka wyjaśniła, że zatrzymani pełnili rolę tzw. "odbieraków", czyli osób odbierających pieniądze od pokrzywdzonej.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut oszustwa i decyzją sądu zostali aresztowani tymczasowo na trzy miesiące. Grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

