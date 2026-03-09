- Na podstawie sekcji zwłok biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby zgon - przekazał Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Poinformował także, że obecnie nie ma dowodów wskazujących na to, że do śmierci Magdaleny Majtyki przyczyniły się osoby trzecie.

Śmierć Magdaleny Majtyki. Wyniki sekcji zwłok

W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi po przeprowadzeniu sekcji zostały zlecone dalsze badania histologiczne i toksykologiczne, które umożliwią biegłym wskazanie przyczyny śmierci kobiety. Ich wyniki mają być przekazane w ciągu dwóch miesięcy. Rzecznik dodał także, że osoby, które odnalazły samochód, muszą zostać przesłuchane w charakterze świadków.

ZOBACZ: Śmierć aktorki Magdaleny Majtyki. Policja podała nowe informacje

Zaginięcie Magdaleny Majtyki zgłoszono 5 marca. Należący do kobiety samochód znaleziono w miejscowości Biskupice Oławskie, około 45 km na południowy wschód od Wrocławia. W tej okolicy odkryto również później ciało kobiety.

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną, filmową i serialową. Wystąpiła m.in. w filmie "Pan Samochodzik i templariusze", a także w wielu serialach takich jak "Na Wspólnej", "1670", "Ojciec Mateusz", "Pierwsza miłość" czy "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni