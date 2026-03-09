W niedzielnych wyborach członkowie Koalicji Obywatelskiej zagłosowali na przewodniczącego partii oraz nowych liderów struktur powiatowych i regionalnych.

Szefem ugrupowania pozostał Donald Tusk, który uzyskał poparcie w wysokości 97 proc. - podała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Premier był jedynym kandydatem na to stanowisko, a uczestnicy głosowania zdecydować, czy chcą, aby nadal pełnił funkcję.

To pierwsze wybory przeprowadzane w Koalicji Obywatelskiej jako partii politycznej. Ugrupowanie powstało w październiku 2025 roku z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, które tworzyły razem klub parlamentarny KO.

