Tydzień zaczął się bardzo przyjemnie, z dużą ilością słońca i bez opadów. Taki będzie poniedziałek - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne dni również będą wiosenne i ciepłe. Na większe ochłodzenie przyjdzie nam poczekać do przyszłego tygodnia.

Szykuje się apogeum ciepła. Nie będziemy długo czekać

"Poniedziałek zapowiada się słonecznie i coraz bardziej wiosennie" - nie mają wątpliwości synoptycy IMGW. Jak czytamy w prognozie zamieszczonej w serwisie X "najwięcej słońca w centrum i na wschodzie, na zachodzie miejscami więcej chmur".

W ciągu dnia deszcz nie popada, za to będzie ciepło, zwłaszcza jak na tę porę roku: praktycznie tylko na Helu będzie poniżej 10 st. C (o jeden stopień mniej), a we wszystkich regionach - nawet na zwykle chłodnym północnym wschodzie temperatury będą dwucyfrowe.

Najcieplej w poniedziałek będzie na zachodzie, południu i południowym zachodzie - tam specjaliści spodziewają się nawet 17-18 st. C.

IMGW Poniedziałek będzie słoneczny i ciepły w całej Polsce - wynika z prognozy IMGW

Na poniedziałku ciepła fala się nie skończy. Najbliższe dni również przyniosą bardzo wysokie wartości na termometrach, zaś apogeum ocieplenia przypadnie na środek tygodnia.

Ciepła masa wypełni cały kraj. Chłodniej tylko nad samym morzem

Początek marca jest bardzo pogodny i słoneczny dzięki wyżom, które kształtują pogodę w Polsce. W najbliższym czasie nie czekają nas większe zmiany.

We wtorek również będzie słonecznie, choć na południowym zachodzie pojawi się więcej chmur i tam przelotnie może popadać słaby deszcz. Znowu w większości Polski będzie kilkanaście stopni na plusie: od 14 do 16 st. C w większości kraju. Znów jedynie na Helu może być maksymalnie 9 st. C.

Wiosna jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność w środę. Tego dnia w większości kraju będzie co najmniej 15, a miejscami na północnym zachodzie możliwe będzie nawet 18 st. C. Od środy sytuacja pogodowa zacznie się powoli zmieniać, choć nie od razu.

WXCHARTS Apogeum ciepła przypadnie na środę. Od weekendu zaś będziemy mieli do czynienia ze stopniowym ochłodzeniem

Burze i deszcze rozgoszczą się w Polsce. Nie zostaną z nami długo

Aura nie będzie już tak przyjemna jak na początku tygodnia. Choć na północnym wschodzie wciąż będzie słonecznie, to w pozostałych regionach zrobi się bardziej pochmurnie, a na południu, zachodzie i Pomorzu przelotnie popada deszcz. Na zachodzie mogą się pojawić burze z porywistym wiatrem.

Będzie to zapowiedź gorszej pogody, która w czwartek utrzyma się w całej Polsce. Wrócą burze, na które trzeba będzie uważać lokalnie na południowym wschodzie. Dzień będzie pochmurny, z przelotnym deszczem w wielu miejscach.

Na północy zrobi się chłodniej: tam w ciągu dnia będzie nie więcej niż 12-13 st. C, a nad samym morzem maksymalnie 8-11. Wysokie temperatury utrzymają się na południu, gdzie synoptycy spodziewają się do 17 st. C.

IMGW Prognoza pogody IMGW na najbliższe dni. Kolejny tydzień będzie wyraźnie chłodniejszy

Okres słabszej pogody potrwa do piątku, kiedy znowu się ociepli. Tego dnia temperatura znowu wzroście i przeważnie wyniesie od 13 do 16 st. C. Burze odpuszczą, ale miejscami przelotnie popada deszcz, głównie na południowym wschodzie, wschodzie i w centrum.

Koniec ciepłej fazy. Warunki wyraźnie się zmienią

Pod koniec tygodnia będziemy musieli powoli odzwyczaić się od wysokich temperatur. Od weekendu zrobi się wyraźnie chłodniej. O ile w sobotę jeszcze na wschodzie będzie miejscami do 16-17 st. C w ciągu dnia, to w zachodniej części kraju wartości będą jednocyfrowe.

Od niedzieli w większości kraju będzie maksymalnie 10-12 st. C, a w kolejnych dniach zrobi się stopniowo nieco chłodniej. Weekend będzie bardziej pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu.

Przyszły tydzień pod tym względem zapowiada się jeszcze mniej przyjemnie. Czekają nas pochmurne, deszczowe dni, a lokalnie nie można wykluczyć pojawienia się burz. Pogoda będzie zmienna i bardziej wymagająca.

