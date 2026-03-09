Wydarzenia w ostatnich fragmentach doliczonego czasu gry w niedzielnym finale mistrzostw stanowych Minas Gerais odbiły się szerokim echem na całym świecie. Klub Cruzeiro Belo Horizonte wygrał z Atletico Mineiro 1:0 po golu Kaio Jorge, w przeszłości zawodnika m.in. włoskiego Juventusu.

Sportowa rywalizacja nie była jednak głównym tematem publikacji na temat meczu - doszło podczas niego do prawdziwej boiskowej bójki, która zakończyła się pokazaniem przez sędziego spotkania aż 23 czerwonych kartek.

Wielka bójka w Brazylii. Mecz z 23 czerwonymi kartkami

Bijatyka rozpoczęła się w momencie, gdy bramkarz Everson (z Atletico) popchnął na ziemię pomocnika Cruzeiro Christiana, który zderzył się z nim podczas walki o piłkę. To uruchomiło lawinę boiskowych starć między zawodnikami.

Koledzy poszkodowanego piłkarza natychmiast rzucili się na Eversona, co doprowadziło do bójki, do której dołączyli kolejni zawodnicy, a ochrona próbowała rozdzielić drużyny. Wielu piłkarzy wzajemnie okładało się pięściami.

ZOBACZ: Donald Trump apeluje do premiera Australii. "Straszliwy błąd"

Po zakończeniu meczu sędzia Matheus Delgado Candancan ukarał czerwoną kartką 23 zawodników - 12 z Cruzeiro i 11 z Atletico. Wśród nich byli znani z europejskich boisk m.in. Renan Lodi (b. gracz m.in. Atletico Madryt) czy Brazylijczyk Hulk, w przeszłości gwiazda FC Porto.

- Przepraszam wszystkich, którzy byli na stadionie i tych, którzy oglądali mecz w telewizji. A zwłaszcza dzieci, czerpiące inspirację z piłki nożnej – napisał Hulk w poniedziałek na Instagramie. Dodał, że "to nie jest przykład, jaki chcemy dawać".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni