Przed zaplanowaną rozmową telefoniczną z przywódcami Bliskiego Wschodu przewodnicząca Komisji Europejskiej zwróciła się do ambasadorów UE podczas dorocznej konferencji. - Aby dążyć do pokoju we współczesnym świecie, Europa musi być w stanie demonstrować siłę, odstraszać, przeciwdziałać i zwiększać swoje wpływy - mówiła Ursula von der Leyen.

- Nasi obywatele tkwią w pułapce. Nasi partnerzy są atakowani - powiedziała przewodnicząca, nawiązując do ataku drona w bazę brytyjską na Cyprze. Von der Leyen zabrała również głos w sprawie Ukrainy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Przewodnicząca KE o konsekwencjach dla Europy

Von der Leyen przekonywała, że Unia w obliczu nowych wyzwań potrzebuje bardziej realistycznej i zorientowanej na własne interesy polityki zagranicznej. Sugerowała, że unijne instytucje i proces decyzyjny nie nadążają za tempem zmian na świecie.

- Musimy pilnie zastanowić się, czy [...] system, który zbudowaliśmy, a którego fundamentem jest dążenie do kompromisu i konsensusu, stworzone w dobrej wierze, bardziej pomaga, czy przeszkadza naszej wiarygodności jako aktora geopolitycznego - podkreśliła szefowa KE.

Jak zaznaczyła, atak na brytyjską bazę wojskową na Cyprze pokazał, że wojna na Bliskim Wschodzie już teraz ma konsekwencje dla UE. Według niej konflikt rodzi pytania o charakterze egzystencjalnym dla wspólnoty, na przykład o to, czy Europa pozostanie w obliczu takich wydarzeń zjednoczona.

Ursula von der Leyen o Bliskim Wschodzie. "Europa nie może dłużej być strażnikiem"

- Europa będzie zawsze odczuwać skutki wydarzeń na świecie, zatem przekonanie, że możemy po prostu wycofać się z tego chaotycznego świata, jest po prostu błędne - powiedziała von der Leyen. Szefowa KE dowodziła, że "Europa nie może dłużej być strażnikiem dawnego porządku, świata, który przeminął i już nie powróci".

- Zawsze będziemy bronić i podtrzymywać system oparty na zasadach, który pomogliśmy zbudować z naszymi sojusznikami, ale nie możemy już dłużej polegać na nim jako jedynym sposobie obrony naszych interesów. Nie możemy też zakładać, że jego zasady ochronią nas przed złożonymi zagrożeniami, z którymi się mierzymy - podkreśliła przewodnicząca.

Von der Leyen komentowała także sytuację w Ukrainie. Zadeklarowała, że Europa zawsze będzie wspierać Kijów, bez względu na to, co dzieje się gdzie indziej. - Wszyscy chcemy, aby ten horror i rozlew krwi skończyły się. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż naród ukraiński, ale ta wojna musi się skończyć w sposób, który nie zasieje ziaren pod przyszły konflikt - zaznaczyła.

Przewodnicząca KE o Ukrainie. "Dotrzymamy naszych zobowiązań"

Von der Leyen podkreśliła, że Ukraina potrzebuje teraz najbardziej wsparcia finansowego, dlatego - jak zapowiedziała - UE dotrzyma zobowiązań, jeśli chodzi o pożyczkę w wysokości 90 mld euro. Jej udzielenie blokują Węgry, mimo że - co przypomniała szefowa KE w swoim wystąpieniu - przywódcy wszystkich 27 państw członkowskich udzielili już politycznej zgody na szczycie w grudniu 2025 r.

- Mogę zapewnić, że dotrzymamy naszych zobowiązań, ponieważ stawką jest nasza wiarygodność, a co ważniejsze, nasze bezpieczeństwo - deklarowała von der Leyen. W jej ocenie w obliczu obecnych problemów z udzieleniem pomocy Ukrainie powinniśmy się zastanowić, czy unijny system nadal jest w stanie działać efektywnie.

Szefowa KE zaznaczyła też potrzebę jak najszybszej integracji Ukrainy i innych krajów kandydujących z Unią Europejską, bez konieczności czekania, aż staną się jej pełnoprawnymi członkami. - Niezwykle ważne jest, abyśmy byli gotowi i zadbali o to, by kraje Bałkanów Zachodnich, Mołdawia i Ukraina zbliżyły się do Unii już teraz - podkreśliła.

