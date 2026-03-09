Justyna Gajdziszewska, polonistka z Olkusza, zaczęła się zastanawiać, co dziś jest największą szkolną bolączką. Wymyśliła, że trzeba nauczyć dzieci, jak się skutecznie uczyć.

- Zauważyłam, ze dzieci mają problemy z samodzielną nauką - trudno jest im wybrać, co tak naprawdę jest ważne, czekają, czy autor podręcznika coś im wytłuszczy - mówiła w "Wydarzeniach" Polsatu autorka projektu "Uczę się uczyć". - Problemem jest też utrzymanie koncentracji na lekcji - zauważyła.

Zdaniem Katarzyny Suwalskiej, nauczycielki języka angielskiego, obecnie młodsze dzieci skupiają się na zajęciach przez 15-20 minut, a te starsze "może trochę dłużej". - Dla mnie wyzwaniem jest to ze trzeba odstawić telefon - mówiła Ula, jedna z pytanych uczennic. - Gdy go widzę, od razu po niego sięgam - dodała.

Projekt "Uczyć się uczyć". Nauczycielka łamie schematy

Gajdziszewska napisała scenariusze dwunastu lekcji, na których dzieci mają się nauczyć, jak się się uczyć. Jak stwierdziła, "prowadzi w nich nauczycieli za rękę", by ci wiedzieli, co powiedzieć i o co pytać uczniów. Projekt opiera się na tym, co dzieci i nauczyciele znają, czyli o:

fiszki,

mapy myśli,

gry i zabawy.

- Zapamiętałam, jak pani przyniosła nam ciastka i na ich podstawie robiliśmy opowiadania. Czekolada była wstępem, galaretka rozwinięciem, a biszkopt zakończeniem - powiedziała Lena, inna uczennica objęta projektem.



WIDEO: Uczy dzieci, jak się uczyć. Międzynarodowy projekt polskiej nauczycielki

Międzynarodowy projekt polonistki z Olkusza. Uczy, jak się uczyć

Katarzyna Suwalska określiła zajęcia jako przykład metody Pomodoro: dzieci uczą się 25 minut, robią przerwę i wracają do nauki. Kluczowe w procesie okazały się fiszki oraz burze mózgów zorganizowane przez samych uczniów.

Projekt trafił do sieci, a po trzech dniach było już pół tysiąca zgłoszeń, a po miesiącu - ponad cztery tysiące. Od października trafił do ponad stu tysięcy uczniów w ośmiu krajach. W USA program zrealizowała polonijna szkoła w Illinois - nie było łatwo, bo w projekcie wzięły udział przedszkolaki, a placówka działa tylko w soboty.

Po pięciu miesiącach czas na pierwsze podsumowania. - Może powinno się odgórnie pojawić takie zalecenie, żeby nauczyciele pokazywali takie metody na zajęciach wychowawczych - uznała Gajdziszewska. Zdaniem Marty Janczyk, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Olkuszu, to czas "gdzie wychowawca ma możliwość pracy z uczniem, rozmowy, a przede wszystkim uczenia dzieci jak się uczyć".

