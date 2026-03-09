Tobiasz Bocheński w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z europosłem Tobiaszem Bocheńskim, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Oglądaj w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz Interii i polsatnews.pl od godz. 19.15.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi na tle ekranów wyświetlających nocną panoramę miasta.
Polsat News
Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie Mariusz Marszałkowski - zastępca redaktora naczelnego portalu Defence24.

 

Patryk Idziak / polsatnews.pl
