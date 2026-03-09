CBOS zapytał Polaków, jak oceniają współpracę Karola Nawrockiego i Donalda Tuska, w obliczu sporu o nominacje sędziowskie, powoływanie ambasadorów czy skalę pomocy dla Ukrainy.

Łącznie 63 proc. ankietowanych stwierdziło, że współpraca między prezydentem a premierem jest nieefektywna. "Zdecydowanie źle" ocenia ją 36 proc., a "raczej źle" - 27 proc.

Zadowolonych ze współpracy polityków jest zaś 28 proc. badanych - 7 proc. z nich "zdecydowanie", a 21 proc. "raczej" dobrze ocenia ich wspólne zarządzanie państwem.

Konkretnej odpowiedzi w tej sprawie nie umiało udzielić 9 proc. ankietowanych.

Prezydenckie weta. Polacy ocenili decyzje Nawrockiego

W najnowszym sondażu CBOS Polacy zostali zapytani nie tylko o współpracę prezydenta z rządem, ale i o ocenę częstotliwości korzystania przez Nawrockiego z prawa weta. Zdaniem 38 proc. Polaków prezydent wykorzystuje je "zbyt często", tyle samo osób uważa, że jest to częstotliwość "odpowiednia". 16 proc. ankietowanych uznało zaś, że Nawrocki powinien częściej wetować ustawy.

ZOBACZ: "Rezerwy nie będą uszczuplone". Prezes NBP o inicjatywie Nawrockiego

Ankietowani usłyszeli również pytanie: "Czy, ogólnie rzecz biorąc, w demokratycznym państwie lepiej jest, gdy prezydent i rząd są z tego samego obozu politycznego?". Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 38 proc. badanych. 42 proc. stwierdziło zaś, że lepiej jest, gdy wywodzą się z dwóch różnych środowisk politycznych.

Zdania w tej kwestii nie ma 20 proc. osób.

Kwestie sporne między Nawrockim a Tuskiem. Polacy nie mają wątpliwości

Uczestników badania zapytano również, w jakich kwestiach zaobserwowali największe napięcia między prezydentem a rządem. Najwięcej respondentów (58 proc.) wskazało na "zmiany w sądownictwie i nominacje sędziowskie". Drugie miejsce zajęło "reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej i powoływanie ambasadorów" - opcję tę wybrało 43 proc. ankietowanych. Podium zamyka polityka wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z wynikiem 34 proc. głosów.

Wśród najbardziej polaryzujących kwestii uczestnicy badania wymienili również: "pomoc Ukraińcom mieszkającym w Polsce" (25 proc.), "związki partnerskie" (24 proc.), "nominacje w wojsku i służbach mundurowych" (23 proc.) i "zmiany w polityce energetycznej" (20 proc.).

ZOBACZ: Prezydent podpisał 10 ustaw. Przy okazji wbił szpilkę rządzącym

Na napięcia między prezydentem a rządem w kwestiach zwiększania kontroli treści w internecie wskazuje 14 proc. ankietowanych, a na zmiany w podatkach - 13 proc.

Poważniejszych konfliktów między Nawrockim a Tuskiem nie dostrzega 6 proc. badanych.

Tusk czy Nawrocki? Komu bardziej ufają Polacy?

CBOS zbadał również poziom zaufania Polaków do najważniejszych osób w państwie. Ponad 4 na 10 respondentów w kwestii reprezentowania interesów państwa w większym stopniu ufa prezydentowi Karolowi Nawrockiemu (41 proc.). Donaldowi Tuskowi bardziej ufa w tej kwestii 29 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Porozumienie Tuska z Nawrockim? Sondaż: Polacy nie pozostawili złudzeń

12 proc. respondentów obu stronom ufa w równym stopniu, zaś 17 proc. nie ma w tej kwestii zaufania ani do rządu, ani do prezydenta.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80%) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 23–26 lutego 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

