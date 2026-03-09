Radny zaatakował trenera po meczu Ekstraklasy. Interweniowała policja

W niedzielę, w ramach 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, na stadionie miejskim w Radomiu odbył się mecz pomiędzy miejscowym Radomiakiem a GKS Katowice. Gospodarze przegrali 0:1, jednak to nie o wyniku mówi się dzisiaj najwięcej.

Skandaliczne sceny po meczu w Radomiu

Po spotkaniu doszło bowiem do skandalicznego incydentu z udziałem trenera Radomiaka Portugalczyka Goncalo Feio oraz jednego z miejskich radnych.

Portal Weszło, który jako pierwszy poinformował o całej sytuacji, przekazał, że w budynku klubowym doszło do burzliwej wymiany zdań między szkoleniowcem a lokalnym politykiem.

Konflikt eskalował bardzo szybko - w pewnym momencie samorządowiec miał zaatakować trenera fizycznie i go uderzyć. Na miejscu interweniowała policja.

- W niedzielę około 17:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia nietykalności na stadionie przy ulicy Struga. Na miejscu interweniowali policjanci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między dwoma mężczyznami doszło do wymiany zdań. Następnie 57-latek miał uderzyć w twarz 36-latka - powiedziała polsatnews.pl Justyna Jaśkiewicz z KMP w Radomiu.

Afera na meczu. Trener chce rozwiązać kontrakt

- Policjanci przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonego. Trwa ustalanie przebiegu zdarzenia. Materiały w tej sprawie zostaną przekazane do prokuratury celem oceny prawno-karnej - dodała policjantka.

Z ustaleń "Przeglądu Sportowego" wynika, że portugalski trener miał zażądać rozwiązania kontraktu z klubem z Mazowsza. Władze Radomiaka póki co nie odniosły się do tych informacji.

Goncalo Feio, który prowadzi Radomiaka od października 2025 roku, obserwował spotkanie z GKS z trybun, ponieważ jest obecnie zawieszony za obrażanie sędziego we wcześniejszym starciu z Koroną Kielce. 36-latek w przeszłości był również trenerem innych klubów występujących w Ekstraklasie: Motoru Lublin i Legii Warszawa.

