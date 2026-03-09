Rekordowa frekwencja Europejskiego Kongresu Samorządów

XI edycja konferencji zgromadziła rekordową liczbę uczestników i partnerów w każdym sektorze, wchodząc na wyższy poziom wymiany doświadczeń i kontaktów wśród liderów samorządowych, przedstawicieli administracji centralnej oraz dużego i lokalnego biznesu. EKS dowiódł, że samorządy są nie tylko fundamentem, ale także kluczowym motorem rozwoju w dobie globalnych wyzwań. \

Miejsce spotkań samorządu z administracją centralną

XI edycja EKS przyciągnęła większą liczbę przedstawicieli administracji centralnej, samorządu i liderów biznesu niż kiedykolwiek wcześniej. Mieliśmy zaszczyt gościć Karola Nawrockiego, rezydenta RP, Krzysztofa Gawkowskiego, Wicepremiera i Ministra Cyfryzacji, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Marcina Kulaska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także innych przedstawicieli rządu: Stanisława Bukowca, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury, Paulinę Piechna-Więckiewicz , Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Jana Szyszkę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Bożenę Żelazowską, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Karolinę Zioło-Pużuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sebastiana Gajewskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Tomasza Lewandowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Marię Mrówczyńską, Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Katarzynę Nowakowską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rafała Rosińskiego, Podsekretarza Stanu

w Ministerstwie Cyfryzacji.

Bardzo szeroka była też reprezentacji polskich polityków, wśród których byli m.in. Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu, Leszek Miller, b. Premier RP, Mateusz Morawiecki, b. Premier RP i Przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Rafał Trzaskowski, Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej i Prezydent Warszawy, Senator Krzysztof Kwiatkowski, Senator Stanisław Karczewski, posłanka Urszula Pasławska, poseł Piotr Gliński, poseł Dariusz Wieczorek i Jacek Protas, poseł do Parlamentu Europejskiego.



W tym roku było z nami 3000 gości z 33 krajów. W Kongresie uczestniczyło 1100 samorządowców z Polski i zagranicy, w tym:

5 marszałków i 11 wicemarszałków

59 Prezydentów

186 Burmistrzów

111 Starostów

189 Wójtów

W Kongresie wzięło udział wielu przedstawicieli władz samorządowych i regionalnych, w tym m.in. Marcin Kuchciński - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Paweł Gancarz - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Łukasz Smółka - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Renata Janik - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Rafał Trzaskowski - Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Robert Szewczyk - Prezydent Olsztyna, Konrad Fijołek - Prezydent Rzeszowa, Agata Wojda - Prezydent Kielc, Anna Augustyniak - Wiceprezydent Lublina, Stanisław Jastrzębski - Prezes Związku Gmin Wiejskich RP, Adam Ciszkowski - Prezes Związku Samorządów Polskich, Adam Krzysztoń, Sławomir Snarski, Andrzej Potępa - Wiceprezesi Związku Powiatów Polskich.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Podczas Kongresu Prezydent Karol Nawrocki powołał 92 samorządowców do Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.



W Kongresie uczestniczyła rekordowa liczba (14) organizacji samorządowych: Związek Województw RP, Związek Samorządów Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich, Ruch Samorządowy TAK! dla Polski, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Śląski Związek Gmin

i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

W debatach Kongresu uczestniczyli m.in.: Barbara Sobala, Wiceprezes Banku Handlowego, Sylwia Buźniak, Wiceprezes Agencja Rynku Energii, Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Jacek Kostrzewa, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Grzegorz Suszko, Head of Government Solutions for CEE, Visa, Dagmara Peret, Country Leader GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, Maciej Ptaszyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu, Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska.

XI EKS. Pomad 250 wydarzeń

Bardzo istotnym elementem tegorocznego spotkania był duży udział przedstawicieli świata nauki. W Kongresie uczestniczyli m.in. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej, Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Piotr Jedynak, Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego, Mariusz Popławski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Jolanta Tkaczyk, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, Piotr Sankowski, Dyrektor Instytutu IDEAS, Robert Grey, Kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego, Jolanta Itrich-Drabarek, Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Wojciech Karczewski, Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program XI EKS obejmował ponad 250 wydarzeń: sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, prezentacji, rozmów specjalnych oraz spotkań autorskich. Tegoroczny Kongres odbył się pod hasłem: "Samorząd w czasach niepewności - lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania." Samorząd staje się pierwszą linią odpowiedzi na globalne kryzysy, takie jak zmiany klimatu, migracje czy niestabilność gospodarcza. Dzięki bliskości mieszkańców władze lokalne szybciej rozpoznają realne potrzeby swoich społeczności. Pozwala to wdrażać elastyczne i skuteczne rozwiązania tam, gdzie działania centralne bywają opóźnione. Globalne wyzwania wymagają lokalnych strategii opartych na współpracy i innowacjach, a samorządy odgrywają kluczową rolę w ich realizacji. Partnerstwa z organizacjami społecznymi, biznesem i innymi samorządami wzmacniają odporność lokalnych wspólnot. W ten sposób samorząd przekształca niepewność w impuls do rozwoju.

W trakcie kongresu odbyło się także ponad 20 spotkań autorskich, w których swoje ostatnie publikacje prezentowali m.in. Jerzy Bralczyk, Rafał Trzaskowski, Grzegorz Kołodko, Stanisław Karczewski, Przemysław Sadura, Leszek Miller, Bogusław Chrabota, Jacek Czaputowicz, Karolina Olejak, Gniewosz Oliwa i Zbigniew Parafianowicz.

Nagrody Kongresu

Wydarzenie stało się okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju lokalnych wspólnot. Patronem nagród Samorządowiec Roku został Jerzy Buzek były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Podczas uroczystej gali nagrodę samorządowca roku w kategorii wójt z rąk Marcina Kuchcińskiego, marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego, odebrał Stanisław Jastrzębski, wójt Gminy Długosiodło.

XI Europejski Kongres Samorządów zgromadził liderów i przedstawicieli administracji centralnej

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wręczył nagrodę w kategorii starosta, a otrzymał ją Henryk Karwan - starosta Tomaszowski. Drugim Samorządowcem Roku w kategorii starosta został Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Bielski. Nagrodę wręczyli mu Jerzy Buzek oraz Witold Janiszewski, General Counsel, McDonald's Polska. Samorządowcem Roku 2025 został także Patryk Jędrowiak, burmistrz miasta i gminy Ostrzeszów - nagrodę wręczył Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej. Robert Raczyński, prezydent Lubina, nagrodę Samorządowca Roku otrzymał z rąk Andrzeja Szaraty, Rektora Politechniki Krakowskiej, która jest Głównym Partnerem Merytorycznym EKS.

Nagrody samorządowe otrzymali także Piotr Jakubowski, Burmistrz Mikołajek i Daniel Kamil Janiak, Burmistrz Sochaczewa.

Specjalną nagrodę Forum Ekonomicznego otrzymał Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

