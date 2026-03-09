W niedzielę irańskie Zgromadzenie Ekspertów ogłosiło wybór nowego najwyższego przywódcy Iranu. Mianowany został nim syn zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku na Teheran ajatollaha Alego Chameneia - Modżtaba Chamenei. W poniedziałek prezydent kraju Masud Pezeszkian wskazał, że decyzja organu wyborczego to "nowa era godności i siły dla narodu irańskiego".

Ściśle powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) agencja informacyjna Tasnim podaje, że Pezeszkian wyraził przekonanie, że pod przywództwem Modżtaby kraj czeka świetlana przyszłość objawiająca się m.in. suwerennością, postępem naukowym i technologicznym i ogólnym rozwojem.

Prezydent Iranu oddaje hołd nowemu najwyższemu przywódcy. Złożył przysięgę

Prezydent Iranu złożył przysięgę wierności Najwyższemu Przywódcy. Zapewnił, że wyzwania stojące obecnie przed Teheranem, związane z odparciem ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych, zostaną osiągnięte dzięki jego przywództwu. Wskazał, że Modżtaba Chamenei będzie budował je w oparciu o zaufanie, solidarność i szeroki opór społeczny.

"Prezydent zakończył swoje przesłanie modlitwą o sukces ajatollaha Modżtaby Chameneiego w utrzymaniu świętej jedności i budowie postępowego oraz niepodległego Iranu" - czytamy w komunikacie agencji Tasnim.

Osobne oświadczenia, w których złożono przysięgę na wierność najwyższemu przywódcy wydał też irańskie organizacje obronne i wojskowe, w tym IRGC i Ministerstwo Obrony. "Deklaracje te nie tylko odzwierciedlają zaangażowanie wojska wobec nowego przywództwa, ale także podkreślają jego gotowość do przestrzegania wartości i zasad Islamskiej Republiki" - czytamy.

Chamenei otrzymał gratulacje od przedstawicieli Rosji i Korei Północnej

Jednym z dwóch krajów, które zdążyły już nadesłać nowemu przywódcy Iranu gratulacje, jest Rosja. Władimir Putin napisał list, w którym wyraził przekonanie, że Modżtaba będzie honorowo kontynuował pracę swojego ojca. "Teraz, gdy Iran staje w obliczu zbrojnej agresji, twoje działania na tym wysokim stanowisku niewątpliwie będą wymagały wielkiej odwagi i oddania" - czytamy.

Dyktator wyraził przekonanie, że Najwyższemu Przywódcy uda się zjednoczyć kraj "w obliczu ciężkich prób". Zapewnił też, że Moskwa pozostaje wiarygodnym partnerem Iranu. Życzył Chameneiemu powodzenia, zdrowia i siły ducha.

Innym przywódcą, który pogratulował liderowi kraju na Bliskim Wschodzie jest Kim Dzong Un. Przywódca Korei Północnej wyraził zaufanie wobec jego przywództwa i przekonanie, że uda mu się w zdecydowany sposób odpowiedzieć na atak. "Jesteśmy pewni, że ten przywódca upokorzy Izrael, tak jak zrobił to jego ojciec, i złamie jego (Izraela) arogancję" - napisano w oświadczeniu.

