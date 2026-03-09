Prof. Marcin Piątkowski w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00

Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania" będzie ekonomista, prof. Marcin Piątkowski, autor książki "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość". Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.