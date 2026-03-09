Prof. Marcin Piątkowski w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00

Polska

Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania" będzie ekonomista, prof. Marcin Piątkowski, autor książki "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość". Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwóch prezenterów, mężczyzna i kobieta, z poważnymi minami, stoją obok siebie na tle żółtej i granatowej grafiki z napisem "najważniejsze? pytania" i dużym znakiem zapytania.
Polsat News
Prof. Marcin Piątkowski w programie "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Dwa nagie miecze". Szef MON o inicjatywie prezydenta
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KAROLINA OLEJAKNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSAT NEWSPOLSKAPRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 