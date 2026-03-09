Wśród podpisanych w poniedziałek przez prezydenta dokumentów znajdują się:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa ;

; Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ;

; Ustawa o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy - Prawo o stowarzyszeniach ;

; Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw;

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r;

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ;

; Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z f unkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku;

oraz ochroną uczestników tego rynku; Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw;

oraz niektórych innych ustaw; Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ;

; Ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Prezydent podpisał 10 ustaw. "Jeden szczególny projekt"

Komentując swoje decyzje, Karol Nawrocki zwrócił szczególną uwagę na "jeden szczególny projekt": ustawę o obronie polskiej ziemi. - To projekt, który zainicjowałem już w czwartym dniu swojej prezydentury, podczas spotkania z rolnikami w Krąpieli, w województwie zachodniopomorskim - przypomniał prezydent.

- Dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej, przy poparciu praktycznie całego parlamentu, przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Teraz to rozwiązanie staje się powszechnie obowiązującym prawem Rzeczypospolitej - wyjaśnił.

Mówiąc o "licznych i poważnych zagrożeniach", na które wystawiona jest dzisiaj polska wieś, Nawrocki wymienił skutki umowy z krajami Mercosur, "niekontrolowany napływ towarów rolnych z Ukrainy" oraz wymogi tzw. Zielonego Ładu.

- Będę tak jak do tej pory podejmował działania we współpracy ze środowiskami rolniczymi, które będą zapobiegać kryzysowi na polskiej wsi. W tych okolicznościach państwo musi stać po stronie polskich rolników. Ta ustawa, jest takim działaniem, jednak potrzebne będzie dalsze wsparcie i ochrona rolników, którzy są fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego - podkreślił prezydent.

- To pierwszy, ale ważny krok na tej drodze. Krok możliwy dzięki państwa decyzji z czerwca 2025 roku. Wspólnie bronimy polską wieś przed wyprzedażą polskiej ziemi - dodał.

Nawrocki wbił szpilkę rządzącym. "To opowieść fałszywa"

Karol Nawrocki przypomniał, że łącznie podpisał już 167 ustaw. Przy okazji wbił szpilkę rządzącym. - Mówię o tym, ponieważ zapewne nie usłyszą państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez prezydenta - powiedział.

- To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami - dodał.

Prezydent podkreślił, że chociaż 167 podpisanych ustaw na pierwszy rzut oka może wydawać się dużo, to wiele ma charakter jedynie techniczny. - Oczywiście, są też takie, które zostały przyjęte, po wcześniejszym wskazaniu przeze mnie błędów i odmowie podpisu. Po uwzględnieniu moich uwag, zostały one podpisane. Gdy mówiłem, że będę zachęcał ten rząd do pracy to miałem na myśli również takie działanie - wyjaśnił.

- Dlatego chcę powiedzieć jasno: za moim wetem zawsze stoi konstruktywna propozycja. Lepsze prawo. Prawo bliższe oczekiwaniom Polaków niż to, które przygotował rząd - stwierdził.

