"Po raz pierwszy od 2024 roku, kiedy prowadziliśmy kurską operację ofensywną, nasze wojska w ciągu miesiąca odzyskały kontrolę nad większą powierzchnią ukraińskiej ziemi, niż w tym samym czasie zdołał zająć wróg" - napisał w mediach społecznościowych generał Ołeksandr Syrski.

Jak przekazał dowódca, siły obrony Ukrainy starają się przechwycić inicjatywę operacyjną i zmusić wroga do gry według ich zasad.

Wojna w Ukrainie. Generał Syrski o sytuacji na froncie

Według relacji Syrskiego Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują kontrnatarcie na odcinku aleksandrowskim, który leży na styku obwodów: donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.

"Tutaj zgrupowanie wojsk desantowo-szturmowych w ciągu miesiąca odzyskało kontrolę nad 285,6 km kwadratowych. Łącznie od początku operacji odzyskano kontrolę nad ponad 400 km kw. terytorium" - poinformował generał.

Dowódca przyznał, że przeciwnik ma trzykrotną przewagę liczebną, "jednak w związku z naszymi aktywnymi działaniami jest zmuszony przesuwać terminy planowanych operacji, łatać luki w swojej obronie oraz przerzucać wojska z innych kierunków".

Gen. Syrski: Tylko w lutym Ukraina uderzyła w 85 miejsc

Generał przypomniał, że Ukraina atakuje cele w głębi Rosji i tylko w lutym uderzyła w 85 miejsc. W wyniku tych ataków przerób ropy naftowej w Rosji zmniejszył się o 24,8 proc. - napisał.

Wspomniał też o ataku rakietowym na zakłady zbrojeniowe w Wotkińsku w Udmurtii, które produkują m.in. rakiety Iskander-M i Oresznik. Zaznaczył, że zmniejszenie o 18 proc. liczby zastosowań przez Rosjan dronów FPV w lutym jest prawdopodobnie efektem ukraińskich uderzeń w arsenały wroga.

"Wojska rakietowe (Ukrainy) w lutym przeprowadziły 228 uderzeń, a lotnictwo Sił Powietrznych - 104. Ponadto nasze bezzałogowe statki powietrzne wykonały 293,8 tys. bojowych zadań specjalnych" - podkreślił Syrski.

