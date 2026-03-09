Sukces Ukrainy, widoczne postępy. Odzyskują więcej, niż Rosja zajmuje
Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że po raz pierwszy od 2024 r. ukraińskim wojskom udało się odzyskać w ciągu miesiąca więcej terytoriów, niż zdobyli od tego czasu Rosjanie. Generał Ołeksandr Syrski poinformował także, jak obecnie przedstawia się sytuacja na froncie.
"Po raz pierwszy od 2024 roku, kiedy prowadziliśmy kurską operację ofensywną, nasze wojska w ciągu miesiąca odzyskały kontrolę nad większą powierzchnią ukraińskiej ziemi, niż w tym samym czasie zdołał zająć wróg" - napisał w mediach społecznościowych generał Ołeksandr Syrski.
Jak przekazał dowódca, siły obrony Ukrainy starają się przechwycić inicjatywę operacyjną i zmusić wroga do gry według ich zasad.
Wojna w Ukrainie. Generał Syrski o sytuacji na froncie
Według relacji Syrskiego Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują kontrnatarcie na odcinku aleksandrowskim, który leży na styku obwodów: donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego.
"Tutaj zgrupowanie wojsk desantowo-szturmowych w ciągu miesiąca odzyskało kontrolę nad 285,6 km kwadratowych. Łącznie od początku operacji odzyskano kontrolę nad ponad 400 km kw. terytorium" - poinformował generał.
Dowódca przyznał, że przeciwnik ma trzykrotną przewagę liczebną, "jednak w związku z naszymi aktywnymi działaniami jest zmuszony przesuwać terminy planowanych operacji, łatać luki w swojej obronie oraz przerzucać wojska z innych kierunków".
Gen. Syrski: Tylko w lutym Ukraina uderzyła w 85 miejsc
Generał przypomniał, że Ukraina atakuje cele w głębi Rosji i tylko w lutym uderzyła w 85 miejsc. W wyniku tych ataków przerób ropy naftowej w Rosji zmniejszył się o 24,8 proc. - napisał.
Wspomniał też o ataku rakietowym na zakłady zbrojeniowe w Wotkińsku w Udmurtii, które produkują m.in. rakiety Iskander-M i Oresznik. Zaznaczył, że zmniejszenie o 18 proc. liczby zastosowań przez Rosjan dronów FPV w lutym jest prawdopodobnie efektem ukraińskich uderzeń w arsenały wroga.
"Wojska rakietowe (Ukrainy) w lutym przeprowadziły 228 uderzeń, a lotnictwo Sił Powietrznych - 104. Ponadto nasze bezzałogowe statki powietrzne wykonały 293,8 tys. bojowych zadań specjalnych" - podkreślił Syrski.
