W sobotę Izrael uderzył w magazyny ropy naftowej w Teheranie. Stolicę Iranu spowił gęsty czarny dym, a Irański Czerwony Półksiężyc ostrzegł przed możliwymi toksycznymi opadami deszczu.

Następnego dnia mieszkańcy Teheranu - z którymi rozmowę relacjonowała CNN - skarżyli się na bardzo złą jakość powietrza i "apokaliptyczny" obraz miasta. - Czujemy się, jakbyśmy się dusili - przekazano.

Izrael zaatakował składy ropy w Iranie. Media: Pierwszy spór z USA

Portal Axios, powołując się na rozmowę z amerykańskim oraz izraelskim urzędnikiem oraz zaznajomione źródła, podał, że Izrael powiadomił USA o ataku z wyprzedzeniem, ale plan nie spotkał się z aprobatą.

- Nie sądzimy, że to był dobry pomysł - powiedział Amerykanin.

Stany Zjednoczone, według ustaleń mediów, obawiają się, że izraelskie uderzenia na obiekty służące także zwykłym Irańczykom, mogą obrócić się przeciwko nim. Część obywateli Iranu, którzy popierają przewrót i obalenie władzy, mogą opowiedzieć się za reżimem.

Dochodzi do tego także strach przed wzrostem cen ropy na rynkach światowych. - Prezydent nie lubi atakowania. Chce oszczędzać ropę. Nie chce jej spalić. I przypomina ludziom o wyższych cenach paliwa - powiedział w rozmowie z Axios doradca Trumpa.

Ropa w Iranie. Teheran grozi odwetem w całym regionie

Izraelskie siły obrony oświadczyły, że trafione magazyny paliwa "są wykorzystywane przez irański reżim do dostarczania paliwa różnym konsumentom, w tym organom wojskowym".

Rzecznik centralnego sztabu Khatam al-Anbiya w Iranie ostrzegł w sobotę, że jeśli niszczenie irańskiej infrastruktury naftowej będzie kontynuowane, Teheran może odpowiedzieć podobnym atakiem w całym regionie. Podkreślił, że dotąd irańskie oddziały nie decydowały się na takie operacje.

Amerykański urzędnik miał przekazać Axiosowi, że spór w tej kwestii między USA i Izraelem zostanie rozwiązany na wysokim szczeblu politycznym.

