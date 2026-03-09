Pierwszy taki obiekt w Polsce. Zmieści pod sobą wieżę Bazyliki Mariackiej

Zakończył się kluczowy moment realizacji estakady ES 26, stanowiącej część drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica-Jawornik. Kolejnymi etapami będą: montaż ustroju nośnego oraz wyposażenie obiektu.

- Zakończenie budowy podpór estakad, to jeden z najważniejszych momentów realizacji tego obiektu. Otwiera to drogę do montażu ustroju nośnego – mówiła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus.

Najwyższa estakada w Polsce. Zmieści pod sobą wieżę bazyliki Mariackiej

Powstająca między Żarnową a Godową estakada będzie jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Długość konstrukcji wyniesie 1082 m a jej szerokość - ok. 29 m.

Jak podkreślają twórcy instalacji, jej monumentalność najlepiej oddają porównania: najwyższy filar estakady (80 m) jest wyższy od rakiety Falcon 9 SpaceX (70 m) i mógłby zmieścić pod sobą słynną wieżę bazyliki Mariackiej na krakowskim rynku.

👷🏗️Za nami najbardziej wymagający etap realizacji najwyższej estakady w Polsce, która powstaje na odcinku #S19 Babica-Jawornik. Zakończyliśmy budowę podpór estakady ES-26.💪Jej filary mają8⃣0⃣ metrów wysokości. Dla wyobrażenia skali:

✅wyższe niż Wieża Mariacka,

Rzeczniczka rzeszowskiego GDDKiA przekazała, że do budowy podpór estakady zużyto 51 800 metrów sześciennych mieszanki, co odpowiada objętości ponad 20 basenów olimpijskich. Z kolei do wykonania samych podpór obiektu wykorzystano 9250 ton stali - tyle, ile łącznie ważyłoby 460 wagonów towarowych.

Wartość finansowa budowy odcinka S19 Babica-Jawornik wyniosła ponad 1,2 mld zł.

Via Carpatia coraz bliżej

Fragment S19 Babica–Jawornik przebiega przez teren o wyjątkowo skomplikowanej budowie geologicznej, co wymusiło na projektantach zastosowanie aż siedmiu estakad, dwóch wiaduktów i przejścia dla zwierząt.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, mimo działania w terenie o skomplikowanej budowie geologicznej, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z umową, kierowcy pojadą nowym odcinkiem drogi ekspresowej w drugiej połowie 2026 roku.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km. W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

