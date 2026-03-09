Państwa zwracają się do Ukrainy po pomoc. Zełenski: Mamy 11 wniosków

W poniedziałek w mediach społecznościowych Zełenski poinformował o naradzie z politycznym i wojskowym kierownictwem Ukrainy, podczas którego głównym tematem była sytuacja na Bliskim Wschodzie.

"Sprawa jest złożona - wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej bezpośrednio wpływają na Europę, a w szczególności na Ukrainę, a także na inne części świata, w tym na niezwykle ważne dostawy dla Ukrainy oraz bezpieczeństwo i dobrobyt naszych obywateli" - napisał Zełenski.

Atak na Iran. Ukraina ma pomóc w walce z dronami

Ukraiński przywódca poinformował, że 11 państw zwróciło się do Ukrainy o pomoc w walce z irańskimi dronami.

"W tej chwili mamy 11 wniosków od państw – sąsiadów Iranu, państw europejskich oraz Ameryki. Istnieje wyraźne zainteresowanie ukraińskim doświadczeniem w ochronie życia, odpowiednimi systemami przechwytującymi, systemami walki radioelektronicznej oraz szkoleniami" - napisał i dodał, że Ukraina "jest gotowa pozytywnie reagować na prośby tych, którzy pomagają nam samym chronić życie Ukraińców i niezależność Ukrainy".

ZOBACZ: ​Irański pocisk wtargnął w przestrzeń powietrzną NATO. "Sojusz w gotowości"

Zapewnił też, że na część wniosków już wysłano odpowiedź "z konkretnymi decyzjami i konkretnym wsparciem". Zełenski podkreślił, że Ukraina gotowa jest pomagać innym krajom w obronie pod warunkiem, że nie ograniczy to jej własnych możliwości obrony przed Rosją.

"Priorytety Ukrainy są jasne: irański reżim nie powinien uzyskać żadnej przewagi nad obrońcami życia, a wszyscy powinni pracować razem na rzecz odczuwalnej stabilizacji zarówno w regionie, jak i na rynkach globalnych” – oświadczył.

Zełenski potwierdził wsparcie. "Zapewnimy niezbędne środki"

Zaznaczył także, że Rosja i Iran wspierają się nawzajem, co potrzebuje wspólnej reakcji.

„Każdy z tych reżimów sam przeciwstawił się światu i potrzebna jest na to odpowiedź. Każdy punkt produkcji Szahedów jest znany. Reżimy irański i rosyjski wspierają się nawzajem, a pojawia się coraz więcej informacji, w tym o rosyjskich komponentach w Szahedach, które uderzają w sąsiadów Iranu” – podkreślił.

W niedzielę prezydent Ukrainy zadeklarował, że ukraińscy eksperci zajmujący się systemami przechwytywania dronów w przyszłym tygodniu przybędą na Bliski Wschód.

ZOBACZ: Ukraina pomoże na Bliskim Wschodzie. Zełenski wskazał termin

- Kraje regionu oraz Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o wsparcie, a my zapewnimy im niezbędne środki oraz naszą ekspercką wiedzę: doświadczenie naszych wojskowych w zakresie ochrony przed Shahedami - podkreślił. Shahed to typ irańskiego drona uderzeniowego, który jest również masowo wykorzystywany przez wojska rosyjskie w atakach na Ukrainę.

Według administracji amerykańskiej irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano - poinformowała w środę telewizja CNN. Stacja dodała, że według tej oceny że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich tych maszyn.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni