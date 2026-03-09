Niedźwiedź rzucił się na mężczyznę, ministerstwo reaguje. Prace nad zmianą prawa

W piątek po południu niedźwiedź zaatakował 53-latka, który przechodził jedną z dróg w lesie w pobliżu Kalnicy. Zaledwie 300 metrów od swojego domu mężczyzna został ugryziony przez zwierzę i przewrócony na ziemię.

Niedźwiedź ostatecznie sam odszedł do lasu, pozostawiają silnie poranionego mężczyznę na drodze. 53-latek trafił do szpitalu w Lesku, gdzie udzielono mu pomocy i wypisano do domu. "Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska o ataku niedźwiedzia. Wydano komunikat

Jak zaznaczono w wydanym komunikacie resortu, "Bieszczady są obszarem występowania licznych gatunków dzikiej fauny, a spotkania ludzi z dzikimi zwierzętami nie należą do rzadkości".

"Jednocześnie przypadki, w których dochodzi do zranienia człowieka przez niedźwiedzie, mają charakter incydentalny" - dodano.

Ministerstwo przyznało natomiast, że znacznie częściej niedźwiedzie powodują szkody w pobliżu zabudować mieszkalnych. Skutecznym sposobem minimalizowania tego zjawiska ma być odpowiednie gromadzenie śmieci i odstraszanie zwierząt przy użyciu gumowej amunicji.

Bieszczady w modelu tatrzańskim? Trwają prace nad zmianami

Resort podał, że model oparty na odstraszaniu m.in. gumowymi kulami od lat z powodzeniem funkcjonuje w Tatrzańskim Parku Narodowym.

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, od lipca ubiegłego roku wdraża pakiet działań mających na celu przeniesienie w Bieszczady tatrzańskiego modelu postępowania" - przekazano.

Bieszczady jednak - jak podkreśliło MKiŚ - to teren około 100 razy większy niż Tatrzański Park Narodowy.

Projekt Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego

Zapowiedziany dla bieszczadzkiego obszaru Projekt Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego zakłada m.in.:

utworzenie całodobowych grup interwencyjnych ,

, znakowanie wybranych osobników poprzez zakładanie obroży telemetrycznych (dotychczas oznakowano pięć niedźwiedzi, kolejne czekają na objęcie monitoringiem),

wybranych osobników poprzez zakładanie obroży telemetrycznych (dotychczas oznakowano pięć niedźwiedzi, kolejne czekają na objęcie monitoringiem), finansowanie zabezpieczeń miejsc gromadzenia odpadów ,

, możliwość płoszenia niedźwiedzi przy użyciu gumowej amunicji.

"W Sejmie trwają prace nad zmianami w prawie, aby umożliwić odstraszanie niedźwiedzi z użyciem broni gładkolufowej z gumową amunicją. To bezpieczny dla zwierząt sposób ich skutecznego odstraszania, który pozwala na skuteczne ograniczenie niepożądanych kontaktów niedźwiedzi z ludźmi" - podsumowano w komunikacie resortu.

