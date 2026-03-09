Rząd w Rumunii wprowadził nowe prawo pozwalające gminom ograniczyć lub zakazać działalności punktów bukmacherskich i salonów gier na automatach - podał w poniedziałek brytyjski "The Guardian". To największe zaostrzenie przepisów w historii kraju. W jego wyniku ponad 200 miejscowości może wprowadzić całkowity zakaz dla punktów bukmacherskich i salonów gier na automatach.

Rumunia walczy z bukmacherką i hazardem. "Nie jesteśmy w Las Vegas"

Zgodnie z nowymi wytycznymi tego typu punkty będą musiały uzyskać nie tylko krajowe zezwolenie, ale także zgodę od władz samorządów. Daje to burmistrzom i radom lokalnym decydujące prawo weta w procesie otwierania nowych, czy przedłużania licencji takich miejsc.

- Od teraz władze lokalne mogą jednoznacznie powiedzieć "tak" lub "nie" - powiedziała zaangażowana w proces legislacyjny Diana Stoica, posłanka Związku Ocalenia Rumunii. - Jeśli powiedzą "tak", mogą dokładnie zdecydować, gdzie i na jakich warunkach mogą działać te lokale - nadmieniła.

Do tej pory salony gier hazardowych były zatwierdzane jedynie centralnie, co umożliwiło gwałtowny rozwój branży hazardowej w całym kraju. Sprawiło to, że otwarto dziesiątki tysięcy takich punktów, nawet w pobliżu szkół i obszarów mieszkalnych. - Nie jesteśmy w Las Vegas. To skupisko destrukcyjnych maszyn znajduje się w środku dzielnic mieszkalnych - uznała Stoica.

"Całkowite wyeliminowanie". Rumunia zwalcza hazard

Co najmniej dziewięć rumuńskich miast ma zamiar skorzystać z nowego prawa i wprowadzić całkowity zakaz. Burmistrz Slatiny Mario De Mezzo obiecał pozbyć się wszystkich salonów gier hazardowych po wygaśnięciu obecnych licencji. - Najprostszym rozwiązaniem było całkowite wyeliminowanie tych przedsiębiorstw z miasta. Są one szkodliwe dla społeczeństwa - powiedział De Mezzo.

Rumunia przez lata ignorowała ten problem ze względu na wielomiliardowe wpływy związane z opodatkowaniem hazardu. W ostatnich latach rozpoczęły się jednak zmiany w tym temacie. Chociażby w zeszłym roku zakazano celebrytom i influencerom występowania w reklamach hazardowych.

jkn/wka / polsatnews.pl