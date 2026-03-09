Na basenie pojawiła się chmura toksycznego dymu. Ewakuowano niemal 50 osób

Polska

47 osób zostało ewakuowanych z pływalni w Kórniku (woj. wielkopolskie). W pomieszczeniu technicznym doszło do pomyłki podczas mieszania substancji chemicznych, wskutek czego na basenie pojawiła się niebezpieczna chmura gazu. Jak mówił w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu, pięć osób trafiło do szpitala.

Pływalnia z torami do pływania, w okręgu zbliżenie na płyn o niebieskim zabarwieniu w przezroczystym pojemniku.
Pixabay
Ewakuacja na basenie w Kórniku (woj. wielkopolskie)

Wielkopolscy strażacy zostali wezwani do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w poniedziałek około godziny 11:30.

 

- Zgłoszenie dotyczyło reakcji substancji chemicznej, do której miało dojść w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku - przekazał polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. asp. Marcin Tecław. 

Kórnik. Ewakuacja pływalni, doszło do zmieszania niebezpiecznych substancji

Jak wynika z ustaleń służb, do zmieszania niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych doszło przypadkowo, a poszkodowanymi byli pracownicy kórnickiej pływalni, którzy wykonywali swoje rutynowe obowiązki związane z obsługą basenu. 

 

Jeszcze przed przybyciem na miejsce zastępów straży pożarnej, kierownicy pływalni przeprowadzili ewakuację 47 osób. - Niezwłocznie zadziałała tu obsługa basenu, która jeszcze przed naszym przybyciem ewakuowała wszystkie osoby - dodał mł. asp. Tecław.

 

ZOBACZ: Katastrofa balonu w Zielonej Górze. Żegnają 28-letnią Jagodę Gancarek. "Jesteśmy wstrząśnięci"

 

Jak mówił, kontakt z niebezpieczną chmurą gazu miało pięć osób, które niewłaściwie i przypadkowo połączyły ze sobą dwie substancje chemiczne. Poszkodowani zostali przewiezieni do miejscowego szpitala. W momencie przybycia na miejsce służb ratunkowych, ich stan nie zagrażał życiu.

 

Policja i strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i odpompowali niebezpieczną substancję. Funkcjonariusze nadal wywietrzają kórnicką pływalnię. 

 

Basen pozostaje tymczasowo zamknięty dla mieszkańców. 

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
BASENEWAKUACJAKÓRNIKPOLICJAPOLSKASTRAŻ POŻARNAWIELKOPOLSKIE

