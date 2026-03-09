Na basenie pojawiła się chmura toksycznego dymu. Ewakuowano niemal 50 osób
47 osób zostało ewakuowanych z pływalni w Kórniku (woj. wielkopolskie). W pomieszczeniu technicznym doszło do pomyłki podczas mieszania substancji chemicznych, wskutek czego na basenie pojawiła się niebezpieczna chmura gazu. Jak mówił w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu, pięć osób trafiło do szpitala.
Wielkopolscy strażacy zostali wezwani do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w poniedziałek około godziny 11:30.
- Zgłoszenie dotyczyło reakcji substancji chemicznej, do której miało dojść w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku - przekazał polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. asp. Marcin Tecław.
Kórnik. Ewakuacja pływalni, doszło do zmieszania niebezpiecznych substancji
Jak wynika z ustaleń służb, do zmieszania niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych doszło przypadkowo, a poszkodowanymi byli pracownicy kórnickiej pływalni, którzy wykonywali swoje rutynowe obowiązki związane z obsługą basenu.
Jeszcze przed przybyciem na miejsce zastępów straży pożarnej, kierownicy pływalni przeprowadzili ewakuację 47 osób. - Niezwłocznie zadziałała tu obsługa basenu, która jeszcze przed naszym przybyciem ewakuowała wszystkie osoby - dodał mł. asp. Tecław.
ZOBACZ: Katastrofa balonu w Zielonej Górze. Żegnają 28-letnią Jagodę Gancarek. "Jesteśmy wstrząśnięci"
Jak mówił, kontakt z niebezpieczną chmurą gazu miało pięć osób, które niewłaściwie i przypadkowo połączyły ze sobą dwie substancje chemiczne. Poszkodowani zostali przewiezieni do miejscowego szpitala. W momencie przybycia na miejsce służb ratunkowych, ich stan nie zagrażał życiu.
Policja i strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i odpompowali niebezpieczną substancję. Funkcjonariusze nadal wywietrzają kórnicką pływalnię.
Basen pozostaje tymczasowo zamknięty dla mieszkańców.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej