Wielkopolscy strażacy zostali wezwani do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w poniedziałek około godziny 11:30.

- Zgłoszenie dotyczyło reakcji substancji chemicznej, do której miało dojść w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku - przekazał polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. asp. Marcin Tecław.

Kórnik. Ewakuacja pływalni, doszło do zmieszania niebezpiecznych substancji

Jak wynika z ustaleń służb, do zmieszania niebezpiecznych dla zdrowia substancji chemicznych doszło przypadkowo, a poszkodowanymi byli pracownicy kórnickiej pływalni, którzy wykonywali swoje rutynowe obowiązki związane z obsługą basenu.

Jeszcze przed przybyciem na miejsce zastępów straży pożarnej, kierownicy pływalni przeprowadzili ewakuację 47 osób. - Niezwłocznie zadziałała tu obsługa basenu, która jeszcze przed naszym przybyciem ewakuowała wszystkie osoby - dodał mł. asp. Tecław.

Jak mówił, kontakt z niebezpieczną chmurą gazu miało pięć osób, które niewłaściwie i przypadkowo połączyły ze sobą dwie substancje chemiczne. Poszkodowani zostali przewiezieni do miejscowego szpitala. W momencie przybycia na miejsce służb ratunkowych, ich stan nie zagrażał życiu.

Policja i strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i odpompowali niebezpieczną substancję. Funkcjonariusze nadal wywietrzają kórnicką pływalnię.

Basen pozostaje tymczasowo zamknięty dla mieszkańców.

