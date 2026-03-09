W niedzielę po 19:00 mieszkańcy Nadrenii-Palatynatu w południowo-zachodnich Niemczech oraz Badenii-Wirtembergii na południu kraju zauważyli jasną kulę ognia przeszywającą niebo.

Niemcy. Niezwykłe zjawisko na niebie. Ludzie wpadli w panikę

Wywołało to spore poruszenie, ludzie masowo zaczęli zgłaszać tajemnicze zjawisko na numer alarmowy. "Otrzymaliśmy setki zgłoszeń. Mieszkańcy informowali o jasnym błysku światła lub kuli ognia na niebie" - poinformowały służby.

- Widziałem coś lecącego z niesamowitą prędkością. To było cztery razy szybsze niż odrzutowiec - powiedział mediom mieszkaniec miejscowości Kenn.

W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że mogła to być rakieta lub samolot odrzutowy. Szybko jednak okazało się, że nie był to atak rakietowy, ani katastrofa lotnicza, tylko meteoryt, który wszedł w ziemską atmosferę.

Fragment meteorytu spadł na dom. W środku byli mieszkańcy

Jeden z fragmentów kosmicznej skały spadł na dom w dzielnicy Güls w Koblencji. Odłamek przebił dach, zostawiając dziurę wielkości piłki nożnej i wpadł do sypialni - poinformował serwis swr.de. Lokalna policja poinformowała, że mieszkańcy budynku mogą mówić o sporym szczęściu. W chwili zdarzenia domownicy przebywali w innym pomieszczeniu, dzięki temu nikt nie ucierpiał.

Na miejsce wezwano straż pożarną, która sprawdziła fragment kosmicznej skały pod kątem zagrożenia chemicznego lub radioaktywnego. Nie wykryto jednak żadnych niebezpiecznych substancji.

Meteoryty to fragmenty kosmicznych skał podróżujące po wszechświecie, które mogą czasami przechodzić przez atmosferę ziemską i uderzać w powierzchnię planety. Towarzyszy temu jasny blask i głośny huk. Meteoryty zazwyczaj ulegają całkowitemu spaleniu w atmosferze, jednak zdarza się, że część odłamków spada na powierzchnię Ziemi.

