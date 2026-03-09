Katastrofa balonu w Zielonej Górze. Żegnają 28-letnią Jagodę Gancarek. "Jesteśmy wstrząśnięci"
"Jej pasja do latania, zaangażowanie oraz serdeczność na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - w ten sposób władze Zielonej Góry żegnają Jagodę Gancarek - pilotkę, która zginęła w poniedziałkowym wypadku balonu. 28-latka była mistrzynią Polski i należała do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. "Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność" - wspominają członkowie organizacji.
W poniedziałkowy poranek balon z trzema kobietami w koszu runął w centrum Zielonej Góry, nieopodal dworca PKP. Dwie z nich wydostały się z niego o własnych siłach i zostały przetransportowane do szpitala.
Trzecia natomiast - pilotka Jagoda Gancarek - wypadła z kosza i uderzyła w dach budynku. Mimo godzinnej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Aeroklub Ziemi Lubuskiej, do którego należała 28-latka, a także władze Zielonej Góry i marszałek województwa lubuskiego opublikowali pożegnania.
Zielona Góra. Runął balon, zginęła 28-letnia Jagoda Gancarek
"Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Jagody Gancarek" - przekazał aeroklub. "Jagoda realizowała swoje pasje jako instruktorka samolotowa. Latała też jako pilota samolotów przeciwpożarowych" - czytamy w jego pożegnalnym wpisie.
Jak dodano, 28-latka miała również doświadczenie w lotach balonem. W ubiegłym roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie.
"Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania. Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Składamy najgłębsze kondolencje" - podsumowali członkowie organizacji.
Pilotkę żegna także Urząd Miasta Zielona Góra. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jagody Gancarek. Jej pasja do latania, zaangażowanie oraz serdeczność na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jagoda była nie tylko wybitną pilotką, ale także inspiracją dla wielu z nas" - podał magistrat.
Zielona Góra i Lubuskie w żałobie. Marszałek: Jesteśmy wstrząśnięci
Pożegnalne oświadczenie zamieścili również lubuski marszałek Sebastian Ciemnoczołowski i zarząd województwa. "Jesteśmy wstrząśnięci tragedią z udziałem balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, do jakiej doszło w poniedziałek w Zielonej Górze" - oznajmiono.
Jak dodano, Jagoda Gancarek była "utalentowaną, młodą, ale już doświadczoną pilotką, członkinią aeroklubu (...). Z dumą jako Województwo Lubuskie postanowiliśmy wtedy wesprzeć działalność AZL poprzez promocję regionu. Dziś łączymy się w bólu z bliskimi naszej Mistrzyni. Składamy wyrazy współczucia Jej koleżankom i kolegom z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej" - podkreślono.
Oficjalne pożegnanie zakończono post scriptum, w którym marszałek przekazał, że czeka na wyjaśnienie przyczyny tragedii przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
