W poniedziałkowy poranek balon z trzema kobietami w koszu runął w centrum Zielonej Góry, nieopodal dworca PKP. Dwie z nich wydostały się z niego o własnych siłach i zostały przetransportowane do szpitala.

ZOBACZ: Balon runął w Zielonej Górze. Nie żyje kobieta, dwie osoby ranne

Trzecia natomiast - pilotka Jagoda Gancarek - wypadła z kosza i uderzyła w dach budynku. Mimo godzinnej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Aeroklub Ziemi Lubuskiej, do którego należała 28-latka, a także władze Zielonej Góry i marszałek województwa lubuskiego opublikowali pożegnania.

Zielona Góra. Runął balon, zginęła 28-letnia Jagoda Gancarek

"Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Jagody Gancarek" - przekazał aeroklub. "Jagoda realizowała swoje pasje jako instruktorka samolotowa. Latała też jako pilota samolotów przeciwpożarowych" - czytamy w jego pożegnalnym wpisie.

Jak dodano, 28-latka miała również doświadczenie w lotach balonem. W ubiegłym roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie.

"Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania. Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Składamy najgłębsze kondolencje" - podsumowali członkowie organizacji.

Pilotkę żegna także Urząd Miasta Zielona Góra. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jagody Gancarek. Jej pasja do latania, zaangażowanie oraz serdeczność na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jagoda była nie tylko wybitną pilotką, ale także inspiracją dla wielu z nas" - podał magistrat.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jagody Gancarek. Jej pasja do latania, zaangażowanie oraz serdeczność na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jagoda była nie tylko wybitną pilotką, ale także inspiracją dla wielu z nas. #MiastoZG pic.twitter.com/MwXSk3BhP9 — Urząd Miasta Zielona Góra (@GoraMiasto) March 9, 2026

Zielona Góra i Lubuskie w żałobie. Marszałek: Jesteśmy wstrząśnięci

Pożegnalne oświadczenie zamieścili również lubuski marszałek Sebastian Ciemnoczołowski i zarząd województwa. "Jesteśmy wstrząśnięci tragedią z udziałem balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, do jakiej doszło w poniedziałek w Zielonej Górze" - oznajmiono.

Jak dodano, Jagoda Gancarek była "utalentowaną, młodą, ale już doświadczoną pilotką, członkinią aeroklubu (...). Z dumą jako Województwo Lubuskie postanowiliśmy wtedy wesprzeć działalność AZL poprzez promocję regionu. Dziś łączymy się w bólu z bliskimi naszej Mistrzyni. Składamy wyrazy współczucia Jej koleżankom i kolegom z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej" - podkreślono.

Oficjalne pożegnanie zakończono post scriptum, w którym marszałek przekazał, że czeka na wyjaśnienie przyczyny tragedii przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Dwa nagie miecze". Szef MON o inicjatywie prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn/wka / polsatnews.pl