Turcja poinformowała w poniedziałek o przechwyceniu drugiego w ciągu ostatniego tygodnia irańskiego pocisku balistycznego, który tym razem wszedł w jej przestrzeń powietrzną. Nie wiadomo, co było faktycznym celem rakiety.

Wcześniej w sobotę Ankara ostrzegła Teheran przed kolejnym atakiem, ale nie zagroziła uruchomieniem artykułu 4. NATO, który obliguje członków do konsultowania się w przypadku zagrożenia terytorialnego. Zastrzegła jednak, że podejmie działania przeciwko każdemu niebezpieczeństwu.

Turcja. Zestrzelono rakietę wystrzeloną z Iranu

Rzeczniczka NATO Allison Hart potwierdziła, że sojusz przechwycił pocisk, który naruszył południowy odcinek tureckiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje agencja Reutera, jego fragmenty spadły na obszar Gaziantepu, położony między kluczową bazą lotniczą w Incirliku a bazą radarową na wschodzie - oba te miejsca wykorzystywane są przez Stany Zjednoczone i siły NATO.

"NATO ponownie przechwyciło pocisk zmierzający w kierunku Turcji. NATO jest niezłomne w swojej gotowości do obrony wszystkich sojuszników przed każdym zagrożeniem" - napisała na X rzeczniczka sojuszu.

"Ponownie podkreślamy, że wszystkie niezbędne środki zostaną podjęte zdecydowanie i bez wahania wobec wszelkich zagrożeń skierowanych na terytorium i przestrzeń powietrzną naszego kraju" - poinformował resort obrony Turcji. Nie stwierdzono ofiar ostatniego incydentu.

"Powtarzamy również, że w interesie wszystkich jest uwzględnienie ostrzeżeń Turcji w tej sprawie" - dodano w komunikacie.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył w poniedziałek, że "Iran nadal podejmuje błędne i prowokujące kroki". Ponownie wystosował do niego ostrzeżenie.

Siły USA w Turcji. Ruchy NATO w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie

Turcja nie posiada w pełni rozwiniętego systemu obrony przeciwlotniczej. Według agencji Reutera Ankara w ostatnich dwóch incydentach rakietowych korzystała z sił NATO stacjonujących we wschodnim regionie Morza Śródziemnego.

Ambasada USA w Turcji wezwała pracowników rządowych i ich rodziny niebędące w "nagłej sytuacji" do opuszczenia konsulatu w Adanie (kilkanaście kilometrów od bazy w Incirliku). Zachęciła też Amerykanów, by wyjechali z południowo-wschodniej części kraju.

Ankara podkreśla, że Incirlik nie brał udziału w ataku USA i Izraela na Iran. Teheran natomiast wielokrotnie tłumaczył, że nie celuje wprost w Turcję, ale nie odniósł się do ostatniego naruszenia jej przestrzeni powietrznej.

"Turcja próbowała pośredniczyć w rozmowach USA-Iran przed wojną" na Bliskim Wschodzie - przypomniała agencja Reutera.

