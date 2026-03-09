Iran jest przygotowany na długą wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, a jedyną drogą do jej zakończenia jest narastająca presja ekonomiczna, która zmusi USA do zakończenia interwencji - powiedział w rozmowie z CNN Kamal Charazi, doradca ds. polityki zagranicznej w biurze najwyższego przywódcy Iranu.

W wywiadzie udzielonym korespondentowi w Teheranie - który przebywa w Iranie za zgodą władz - Charazi wykluczył na obecnym etapie możliwość rozwiązania dyplomatycznego.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran nie widzi przestrzeni dla dyplomacji

- Nie widzę już żadnej przestrzeni dla dyplomacji. Donald Trump oszukiwał innych i nie dotrzymywał obietnic – doświadczyliśmy tego podczas dwóch rund negocjacji, gdy w trakcie rozmów zostaliśmy zaatakowani - powiedział Kamal Charazi.

Wysoki rangą urzędnik zaznaczył, że strategia Teheranu opiera się na eskalacji gospodarczych konsekwencji wojny, które mają skłonić państwa trzecie, w tym kraje Zatoki Perskiej, do wywarcia presji na Waszyngton.

- Ta wojna wywołuje ogromną presję ekonomiczną na innych - inflację, brak energii. Jeśli będzie kontynuowana, presja ta będzie narastać i inne państwa nie będą miały wyboru - będą musiały interweniować - stwierdził Charazi.

Iran. "Modżtaba Chamenei będzie kontynuował politykę ojca"

Od początku amerykańsko-izraelskiej operacji Iran uderzył w szereg krajów regionu, twierdząc, że atakuje amerykańskie interesy w państwach Zatoki. Cena ropy WTI przekroczyła w poniedziałek 100 dolarów za baryłkę.

Ruch morski w cieśninie Ormuz niemal całkowicie zamarł. Według danych Rapidan Energy Group zakłóceniu uległo ok. 20 proc. światowych dostaw ropy - dwukrotnie więcej niż podczas kryzysu sueskiego w latach 1956-1957.

Charazi zapowiedział, że nowy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei będzie kontynuował politykę ojca zabitego w pierwszym dniu wojny. - Tak jak ajatollah Chamenei kierował zdolnościami obronnymi Iranu, tak teraz będzie to robił nowy przywódca - powiedział.

Na uwagę, że prezydent Trump nazwał tę nominację "nie do zaakceptowania", Charazi odparł krótko: "To nie jest jego sprawa".

