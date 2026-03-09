Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. KE uruchamia "ulepszony" mechanizm

Komisja Europejska zintensyfikowała wysiłki na rzecz pomocy obywatelom państw członkowskich, którzy ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie mają trudności z powrotem do swoich krajów. W ramach uruchomionego mechanizmu "rescEU" KE może pokryć do 100 proc. kosztów transportu obywateli UE. Pierwsze loty odbyły się na prośbę Rumunii.

Duży słup czarnego dymu unoszący się nad gęsto zabudowanym miastem.
AP Photo/Bilal Hussein
Komisja Europejska organizuje loty ewakuacyjne z Bliskiego Wschodu

Komisja Europejska uruchomiła dodatkowy instrument, by sprowadzać z Bliskiego Wschodu obywateli Unii Europejskiej - sama zorganizowała dwa loty z Omanu na wniosek Rumunii, której żadne inne państwo UE nie było w stanie pomóc. Dwa samoloty z 356 osobami na pokładzie wylądowały w poniedziałek rano w Rumunii.

Obywatele UE na Bliskim Wschodzie. Komisja Europejska uruchamia "rescEU"

Do tej pory KE wyłącznie koordynowała ewakuację z państwami członkowskimi, które zabierają na pokład również obywateli innych państw europejskich. Komisja współfinansowała takie wielonarodowe loty pokrywając do 75 proc. ich kosztów.

 

Taka koordynacja jest możliwa w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, który do tej pory uruchomiło 21 państw członkowskich UE, w tym Polska, a także Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. Celem jest sprowadzenie jak największej liczby obywateli Unii z państw Bliskiego Wschodu z powrotem do Europy.

 

ZOBACZ: Ukraina pomoże na Bliskim Wschodzie. Zełenski wskazał termin

 

KE poszła o krok dalej i po raz pierwszy sama zorganizowała loty. Taką możliwość daje Komisji instrument "rescEU", który ma być "ulepszoną" wersją mechanizmu ochrony ludności. Jak czytamy w komunikacie, jego uruchomienie jest możliwe, jeśli żadne państwo członkowskie nie jest w stanie zaoferować transportu po zgłoszeniu przez inne państwo wniosku z prośbą o pomoc.

 

- Zapewnia to dodatkowe wsparcie Unii Europejskiej w przypadku braku dostępności zasobów krajowych - podkreśliła KE.

Bliski Wschód. Komisja Europejska ewakuuje obywateli UE

Taki był przypadek Rumunii, która również bierze udział w mechanizmie ochrony ludności. - Dwa loty repatriacyjne, wyczarterowane bezpośrednio przez KE, bezpiecznie wylądowały w Rumunii. Przywiozły one z Omanu do Rumunii 356 obywateli europejskich, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie - poinformowano.

 

ZOBACZ: Lot z priorytetem medycznym po Polaków na Bliski Wschód. Premier o szczegółach

 

W ramach "rescEU" KE może pokryć do 100 proc. kosztów transportu. Z kolei mechanizm ochrony ludności umożliwia pokrycie do 75 proc. kosztów. Warunkiem współfinansowania lotu z pieniędzy unijnych jest sytuacja, by ponad 30 proc. pasażerów na pokładzie pochodziło z innych państw niż to, które lot organizuje.

 

Do tej pory zorganizowane w ramach unijnej koordynacji zostały 42 loty. Jak podała Komisja, 4,1 tys. obywateli europejskich bezpiecznie wróciło do Belgii, Bułgarii, Czech, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Austrii, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji.

 

