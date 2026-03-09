Komisja Europejska uruchomiła dodatkowy instrument, by sprowadzać z Bliskiego Wschodu obywateli Unii Europejskiej - sama zorganizowała dwa loty z Omanu na wniosek Rumunii, której żadne inne państwo UE nie było w stanie pomóc. Dwa samoloty z 356 osobami na pokładzie wylądowały w poniedziałek rano w Rumunii.

Obywatele UE na Bliskim Wschodzie. Komisja Europejska uruchamia "rescEU"

Do tej pory KE wyłącznie koordynowała ewakuację z państwami członkowskimi, które zabierają na pokład również obywateli innych państw europejskich. Komisja współfinansowała takie wielonarodowe loty pokrywając do 75 proc. ich kosztów.

Taka koordynacja jest możliwa w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności, który do tej pory uruchomiło 21 państw członkowskich UE, w tym Polska, a także Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra. Celem jest sprowadzenie jak największej liczby obywateli Unii z państw Bliskiego Wschodu z powrotem do Europy.

KE poszła o krok dalej i po raz pierwszy sama zorganizowała loty. Taką możliwość daje Komisji instrument "rescEU", który ma być "ulepszoną" wersją mechanizmu ochrony ludności. Jak czytamy w komunikacie, jego uruchomienie jest możliwe, jeśli żadne państwo członkowskie nie jest w stanie zaoferować transportu po zgłoszeniu przez inne państwo wniosku z prośbą o pomoc.

- Zapewnia to dodatkowe wsparcie Unii Europejskiej w przypadku braku dostępności zasobów krajowych - podkreśliła KE.

Bliski Wschód. Komisja Europejska ewakuuje obywateli UE

Taki był przypadek Rumunii, która również bierze udział w mechanizmie ochrony ludności. - Dwa loty repatriacyjne, wyczarterowane bezpośrednio przez KE, bezpiecznie wylądowały w Rumunii. Przywiozły one z Omanu do Rumunii 356 obywateli europejskich, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie - poinformowano.

W ramach "rescEU" KE może pokryć do 100 proc. kosztów transportu. Z kolei mechanizm ochrony ludności umożliwia pokrycie do 75 proc. kosztów. Warunkiem współfinansowania lotu z pieniędzy unijnych jest sytuacja, by ponad 30 proc. pasażerów na pokładzie pochodziło z innych państw niż to, które lot organizuje.

Do tej pory zorganizowane w ramach unijnej koordynacji zostały 42 loty. Jak podała Komisja, 4,1 tys. obywateli europejskich bezpiecznie wróciło do Belgii, Bułgarii, Czech, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Austrii, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji.

