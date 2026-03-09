Donald Trump podsumował pierwsze dni ataków na Iran. "Działamy szybciej niż zakładaliśmy"

Świat

- Uważamy, że powinni mieć takiego przywódcę, który będzie w stanie działać pokojowo - powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej, komentując sytuację w Iranie po ataku USA i Izraela. Amerykański prezydent stwierdził też m.in. że cele które osiągnięto w nieco ponad tydzień, spodziewano się zrealizować w około miesiąc.

Donald Trump przemawia przy mównicy, za nim amerykańska flaga i flaga z pieczęcią prezydencką.
Reuters
Donald Trump podsumował pierwsze dni ataków na Iran

- Działamy szybciej niż zakładaliśmy początkowo. Myśleliśmy, że zajmie nam to jakiś miesiąc, aby osiągnąć te cele  - stwierdził amerykański prezydent.

Trump o atakach na Iran. "Szybciej niż zakładaliśmy"

- Wyeliminowaliśmy również ich przywództwo. (...) Nie chcemy powtórki z tej sytuacji za 5 czy 10 lat, więc uważamy, że powinni mieć takiego przywódcę, który będzie w stanie działać pokojowo. Oni zabijają ludzi od 47 lat - dodał Trump. Stwierdził też, że "nie jest zadowolony" z wyboru Modżtaby Chameneiego na funkcję najwyższego przywódcy Iranu.

 

ZOBACZ: Trump zadzwonił do Putina, ujawniono szczegóły. "Kilka propozycji"

 

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, prezydent USA podsumował trwające od 28 lutego ataki na Iran.

 

- Gdzie nie działamy, tam odnosimy wielkie sukcesy. Wykonujemy znaczne kroki na rzecz zrealizowania naszych celów wojskowych. Niektórzy powiedzieliby, że już są w dużej mierze zrealizowane - mówił.

 

Sprecyzował, że większość marynarki wojennej Iranu "jest na dnie morza", mając na myśli 51 zatopionych okrętów.

 

- Znacznie osłabiliśmy ich zdolności dronowe, atakujemy ich zdolności produkcyjne. Atakujemy wszystkie miejsca, w których produkują drony. Ich zdolności rakietowe spadły, wynoszą teraz może 10 proc. czy jeszcze mniej. Atakujemy też miejsca, w których produkują rakiety, miejsca ich odpalania - wyliczał Trump.

 

Zadeklarował też, że amerykańskie ataki na Iran będą trwały, dopóki nie będzie pewności, że Iran "nie będzie miał żadnej broni" przeciwko USA, Izraelowi i amerykańskim sojusznikom.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy nie mogą w wrócić do kraju. "Coś lata nad głowami, z okna widać dym"
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAK NA IRANDONALD TRUMPIRANSTANY ZJEDNOCZONEŚWIATUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 