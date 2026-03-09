- Działamy szybciej niż zakładaliśmy początkowo. Myśleliśmy, że zajmie nam to jakiś miesiąc, aby osiągnąć te cele - stwierdził amerykański prezydent.

Trump o atakach na Iran. "Szybciej niż zakładaliśmy"

- Wyeliminowaliśmy również ich przywództwo. (...) Nie chcemy powtórki z tej sytuacji za 5 czy 10 lat, więc uważamy, że powinni mieć takiego przywódcę, który będzie w stanie działać pokojowo. Oni zabijają ludzi od 47 lat - dodał Trump. Stwierdził też, że "nie jest zadowolony" z wyboru Modżtaby Chameneiego na funkcję najwyższego przywódcy Iranu.

ZOBACZ: Trump zadzwonił do Putina, ujawniono szczegóły. "Kilka propozycji"

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, prezydent USA podsumował trwające od 28 lutego ataki na Iran.

- Gdzie nie działamy, tam odnosimy wielkie sukcesy. Wykonujemy znaczne kroki na rzecz zrealizowania naszych celów wojskowych. Niektórzy powiedzieliby, że już są w dużej mierze zrealizowane - mówił.

Sprecyzował, że większość marynarki wojennej Iranu "jest na dnie morza", mając na myśli 51 zatopionych okrętów.

- Znacznie osłabiliśmy ich zdolności dronowe, atakujemy ich zdolności produkcyjne. Atakujemy wszystkie miejsca, w których produkują drony. Ich zdolności rakietowe spadły, wynoszą teraz może 10 proc. czy jeszcze mniej. Atakujemy też miejsca, w których produkują rakiety, miejsca ich odpalania - wyliczał Trump.

Zadeklarował też, że amerykańskie ataki na Iran będą trwały, dopóki nie będzie pewności, że Iran "nie będzie miał żadnej broni" przeciwko USA, Izraelowi i amerykańskim sojusznikom.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni