Żeńska reprezentacja piłkarska Iranu wzięła udział w Pucharze Azji, trwającym w Australii. Iranki odpadły z rywalizacji na etapie fazie grupowej po porażkach we wszystkich trzech meczach - z Koreą Południową, Australią i Filipinami.

Światowe media większą uwagę niż na kwestiach sportowych, skupiły na postawie zawodniczek przed meczami. Przed inauguracyjnym pojedynkiem z Koreankami piłkarki z Iranu podczas odegrania państwowego hymnu milczały, co uznano za formę protestu przeciw dotychczasowym władzom i sytuacji w tym kraju. Ani piłkarki, ani członkowie sztabu nie zdecydowali się wtedy na komentarze odnośnie aktualnej sytuacji w ojczyźnie.

Spotkanie z kadrą gospodarzy turnieju poprzedziło diametralnie inne zachowanie Iranek, które nie tylko śpiewały hymn narodowy, ale nawet salutowały.

- Oczywiście bardzo martwimy się o zdrowie naszych rodzin, krewnych i wszystkich innych osób w Iranie, z którymi obecnie nie mamy kontaktu - powiedziała trenerka Marziyeh Jafari przed meczem z Australią.

Po odpadnięciu z dalszej rywalizacji, żeńska reprezentacja ma wrócić do Iranu. Donald Trump w opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie nazwał pozwolenie na to "straszliwym błędem humanitarnym" i zaapelował do australijskich władz o udzielenie sportsmenkom azylu.

Amerykański prezydent napisał, że jeśli wrócą do swojej ojczyzny "najprawdopodobniej zostaną zabite".

"Panie premierze, proszę tego nie robić, udzielcie im azylu. Stany Zjednoczone je przyjmą, jeśli pan tego nie zrobi" - obiecał amerykański prezydent.

W kolejnym wpisie Trump przekazał, że rozmawiał już w tej sprawie z australijskim premierem, Anthonym Albanese. "On już się tym zajmuje" - zapewnił prezydent USA i dodał, że pięć zawodniczek już otrzymało pomoc, wkrótce otrzymają ją też kolejne Iranki.

"Niektóre z nich czują jednak, że muszą wrócić, ponieważ martwią się o bezpieczeństwo swoich rodzin, w tym o groźby wobec członków rodzin, jeśli nie wrócą. W każdym razie premier bardzo dobrze sobie radzi z tą dość delikatną sytuacją. Niech Bóg błogosławi Australię!" - stwierdził Trump.

