Dom Rihanny ostrzelany. Gwiazda muzyki pop była wtedy w środku

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 13.15 czasu lokalnego przed posiadłością w Beverly Hills należącą do pochodzącej z Barbadosu piosenkarki Rihanny. Według informacji przekazanych przez policję przed rezydencją zatrzymała się biała Tesla, z której oddano co najmniej siedem strzałów w kierunku domu.

Chwilę po incydencie auto odjechało z dużą prędkością w kierunku Coldwater Canyon Drive. Służby potwierdziły, że nikt nie ucierpiał. W akcji poszukiwawczej wykorzystano helikopter. Podejrzana - około 30-letnia kobieta - została zatrzymana pół godziny po strzelaninie, na parkingu centrum handlowego, mniej więcej 12 kilometrów od domu Rihanny. Jak podaje BBC, nie została jeszcze zidentyfikowana.

Strzelanina przed posiadłością Rihanny. Sprawczyni celowała w dom gwiazdy

Po zatrzymaniu podejrzanej odnaleziono w jej samochodzie karabin maszynowy oraz siedem łusek. Na pozostałości po nabojach natrafiono także przed posiadłością piosenkarki. Jak podało "Los Angeles Times", w chwili, gdy przed domem Rihanny padły strzały, artystka przebywała na terenie rezydencji.

To nie pierwszy groźny incydent związany z wokalistką. W 2018 roku do jej domu w Hollywood Hills włamał się mężczyzna, niejaki Eduardo Leon. Spędził w nim pół doby - artystki nie było wówczas na miejscu. Później przyznał się do bycia stalkerem gwiazdy.

ZOBACZ: Jim Carrey i teoria spiskowa. Czy to rzeczywiście on był na gali? Mówią o sobowtórze

Rihanna, wykonawczyni muzyki pop, obecna jest na scenie od ponad 20 lat. W tym czasie nagrała osiem albumów, z których ostatni ukazał się w 2016 r. Wykreowała dziesiątki przebojów, które na przestrzeni dwóch dekad podbijały listy przebojów, w tym "Umbrella", "Pon De Replay", czy "We Found Love".

W ubiegłym roku jej partner, raper i aktor A$AP Rocky, został uniewinniony w procesie, w którym oskarżano go o oddanie strzałów do byłego przyjaciela. Para ma trójkę dzieci.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni