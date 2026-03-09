Włodzimierz Czarzasty przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że wyznaczył na 11 marca, do godz. 12, termin na składanie wniosków w sprawie wyboru sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- Ogłoszenie przeze mnie dzisiaj tej informacji spowoduje najprawdopodobniej wybór sędziów do TK na tym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu - podkreślił marszałek. Podpisał również pisma do wszystkich klubów oraz do kół w sprawie wyznaczonego terminu.

Dopytywany, czy konsekwencją tej decyzji będzie publikacja wszystkich wyroków instytucji, stwierdził, że "należy spodziewać się w tej sprawie stanowiska niższej izby parlamentu". Potwierdził, że prawdopodobnie będzie to uchwała.

Włodzimierz Czarzasty i wybór sędziów do TK. Szybka odpowiedź PiS

Na odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości nie trzeba było długo czekać. Złożono do TK wniosek o zabezpieczenie i czasowe wstrzymanie Sejmu od wyboru sędziów tego organu - przekazał PAP poseł PiS Marcin Warchoł. Zdaniem członków tej partii konieczne jest wcześniejsze rozpoznanie wniosku ws. przepisów dot. procedury wyboru sędziów. Termin rozprawy wyznaczono na 17 marca.

Warchoł ocenił, że "zachodzi poważne niebezpieczeństwo dokonania wyboru sędziów na podstawie niekonstytucyjnych przepisów". - Dlatego konieczny jest ten wniosek o zabezpieczenie poprzez zaniechanie przez Sejm czynności zmierzających do wyboru na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo ważne, by TK nakazał Sejmowi tę czynność pod rygorem nieskuteczności, dokonanych wbrew zakazowi czynności - dodał.

W uzasadnieniu wniosku posłowie wskazali też na ryzyko naruszenia terminu określonego w art. 30 ust. 4 Regulaminu Sejmu. Zgodnie z pismem Czarzastego, termin zgłaszania kandydatur na sędziów TK wyznaczono na środę, zaś wybór - zgodnie ze słowami Czarzastego - mógłby nastąpić "w tym tygodniu", czyli do piątku. Posłowie PiS wskazują, że mogłoby to oznaczać przeprowadzenie głosowania przed upływem siedmiodniowego terminu od doręczenia posłom druku zawierającego kandydatury, o ile Sejm nie postanowi inaczej.

- Dwa lata nie wybierano sędziów TK w ogóle. Hodowano, chomikowano te wakaty, podczas gdy Konstytucja RP zobowiązuje do wyboru na zakładkę - w miarę, jak się pojawiają wakaty. Tymczasem oni chcą teraz zrobić to hurtowo, grupowo, na rympał, z dnia na dzień (...). Oni chcą skrócić ten termin siedmiodniowy - stwierdził Warchoł.

Trybunał Konstytucyjny. Trwają poszukiwania "sześciu niezależnych prawników"

Obecny skład Trybunału Konstytucyjnego liczy dziewięciu z 15 sędziów. Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez PiS. Rozpoczęcie ponownej procedury wyboru sędziów - tym razem również z kandydatami zgłoszonymi przez kluby koalicji - zapowiadano na koniec lutego lub początek marca.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił pod koniec lutego, że rozmowy ws. kandydatów do TK trwają i lista - jak powiedział - "osób, które miałyby być tą pierwszą turą odnawiania Trybunału", nie była wtedy jeszcze gotowa. Podkreślił też, że to on namawiał członków koalicji rządzącej do odbudowy TK poprzez wybór "na ten moment sześciu niezależnych prawników, którzy mogliby w Trybunale usiąść i którzy mogliby zreformować tę instytucję".

