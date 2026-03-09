- Balon uderzył w dach wysokiego budynku, następnie spadł dwie ulice dalej - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl st. kpt. Piotr Kowalski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Dwie osoby zdołały wydostać się z kosza o własnych siłach. Zostały przewiezione do szpitala. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Trzecia wypadła na dach 33-metrowego wieżowca, w który uderzył balon. - Na tę chwilę nasi ratownicy jak i ratownicy pogotowia są przy osobie poszkodowanej i zaraz będzie ewakuowana - poinformował przedstawiciel straży pożarnej, dodając, że osoba ta jest nieprzytomna.

Balon z trzema osobami runął w Zielonej Górze. Jedna nie żyje

Przed godz. 9:00 rzecznik zielonogórskiej straży pożarnej podał, że nie udało się uratować kobiety, która wypadła z balonu na dach budynku. - Dostałem informację, że lekarz stwierdził zgon - powiedział.

St. kpt. Piotr Kowalski przekazał nam, że uderzenie balonu w wieżowiec doprowadziło do uszkodzenia budynku. - Z tego, co widać, uszkodził kawałek daszku w budynku. Na dół spadło trochę elementów betonowych i opierzenia dachu - wyjaśnił nasz rozmówca.

Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia. - Zamknięta została część drogi, nie ma przejazdu - poinformowała podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Straż pożarna poinformowała, że nie miała wcześniej informacji na temat przelotu balonu. - Z informacji przekazanych przez jedną z osób, która opuściła kosz balonu lecieli z Zatonia pod Zieloną Górą w tym kierunku i nieoczekiwanie zakończyli lot w okolicy ulicy Chrobrego - powiedział w Polsat News st. kpt. Kowalski.

