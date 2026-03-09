Anomalia pogodowa w Polsce. Prognoza na cały tydzień

Z prognozy IMGW wynika, że do 15 marca możemy spodziewać się prawdziwie wiosennej pogody. Wskaźniki na termometrach mogą osiągać nawet 18 st. Celsjusza, a mapa anomalii udostępniana przez EFFIS pokazuje, że wartości będą od 4 do 6 stopni wyższe niż te z ubiegłych lat.

Pogoda 9-15 marca. Polska pod znakiem wiosennych temperatur

Początek tygodnia będzie słoneczny i ciepły, natomiast druga połowa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu - prognozuje IMGW. Wysokie temperatury za dnia będą przeplatały się z możliwymi przymrozkami w nocy, zwłaszcza w przypadku bezchmurnego nieba.

Po słonecznym poniedziałku i wtorku możemy spodziewać się zmiany aury. "W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże, słonecznie jedynie jeszcze na północnym wschodzie Polski. Miejscami, głównie na południu, zachodzie oraz Pomorzu, padał będzie przelotny deszcz, a na zachodzie lokalnie możliwe są też burze" - czytamy w prognozie IMGW. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 12 st. Celsjusza na północy do 16-17 st. Celsjusza na zachodzie i południu.

Prognoza IMGW. Temperatury wyższe niż średnia z ubiegłych lat

W czwartek z kolei temperatura maksymalna wyniesie do 13 st. Celsjusza na północy i do 17 st. na południu. Chłodniej ma być nad morzem - od 8 do 11 st. Celsjusza. Najwięcej słońca w piątek pojawi się na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, chwilami duże. Maksymalnie na termometrze zobaczymy 16 st. Celsjusza.

IMGW: Wiosenne temperatury w Polsce od 9 do 15 marca

"W sobotę i niedzielę przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, najwięcej słonecznych chwil na obszarach podgórskich w Karpatach. Miejscami padał będzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 18 st. Celsjusza, chłodniej będzie tylko na północnym zachodzie oraz nad morzem, od 8 do 11 st. Celsjusza" - czytamy w prognozie IMGW.

