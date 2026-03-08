Zbigniew Konwiński w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Polska

Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w niebieskiej marynarce i białej koszuli stoi w przestronnym korytarzu z kolumnami.
Polsat News
Zbigniew Konwiński

Poprzednie odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Cenckiewicz: Prezydent i władze zostały poinformowane o możliwości uderzeń na Iran
Polsat News
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃGRZEGORZ KĘPKAKOALICJA OBYWATELSKAPOLSKAZBIGNIEW KONWIŃSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 