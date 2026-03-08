Zbigniew Konwiński w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
Polska
Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Zbigniew Konwiński
