Zbigniew Konwiński w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.