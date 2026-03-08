- Wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów – powiedział Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu Ekspertów, cytowany przez agencję Isna.

Inny członek tego gremium Mohammad Mehdi Mirbageri potwierdził w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars, że "podjęto (...) decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości".

Umarł król, niech żyje król. Wybrano nowego Najwyższego Przywódcę Iranu

Ahmad Alamolhoda zapowiedział, że nazwisko nowego Najwyższego Przywódcy zostanie ujawnione przez sekretariat Zgromadzenia Ekspertów w późniejszym terminie. Nie poinformował, o jaki zakres czasu może chodzić.

Według wcześniejszych doniesień gazety "New York Times", która powoływała się na irańskich urzędników zaznajomionych z przebiegiem obrad, duchowni ze Zgromadzenia Ekspertów mają pewne zastrzeżenia co do ogłoszenia nazwiska Najwyższego Przywódcy w obawie, że mogłoby to zwiększyć prawdopodobieństwo, że stanie się on celem ataków ze strony USA i Izraela.

Jak podaje agencja AFP, jeden z członków organu wyborczego miał przekazać, że - zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami - nowym liderem został syn ajatollaha Alego Chameneiego, Modżtaba Chamenei. Sugerować taką decyzję zdawał się też Mohsen Hejdari, który tłumaczył, że imię nowego przywódcy zostało wspomniane przez "Wielkiego Szatana" (pejoratywne określenie odnoszące się do Stanów Zjednoczonych).

Przypomnijmy, że o potencjalnym wyborze Modżtaby Chameneiego na Najwyższego Przywódcę mówił przed kilkoma dniami Donald Trump. Amerykański prezydent jednoznacznie wskazał, że Waszyngton nie zaakceptuje takiego obrotu spraw. - Tracą czas. Syn Chameneiego to przeciętniak. Muszę być zaangażowany w wyznaczenie (lidera Iranu), tak jak w przypadku Delcy (Rodriguez) w Wenezueli - przekonywał Donald Trump.

- Syn Chameneiego jest dla mnie nie do zaakceptowania. Chcemy kogoś, kto przywróci w Iranie harmonię i pokój - dodał.

Modżtaba Chamenei ranny? "Padł ofiarą ataku lotniczego"

Portal Times of Israel powiadomił w sobotę, powołując się na izraelskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, że Modżtaba Chamanei miał zostać ranny w ataku lotniczym przeprowadzonym przez Izrael w tym tygodniu.

Syna ajatollaha Alego Chameneiego "wciąż żyje, mimo że w ubiegłym tygodniu padł ofiarą ataku lotniczego" - czytamy. Według oceny Izraela Modżtaba Chamenei został w wyniku nalotu ranny.

Ajatollah Ali Chamenei, który pełnił funkcję najwyższego przywódcy polityczno-duchowego kraju od 1989 r., został zabity 28 lutego, w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran.

