Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Jeden kandydat na przewodniczącego

Od godz. 10 w niedzielę członkowie Koalicji Obywatelskiej wybierają liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem na to ostatnie stanowisko jest premier Donald Tusk.

Czterech mężczyzn stoi przed białą urną wyborczą z logo Koalicji Obywatelskiej, z której jeden z nich wyjmuje kartę do głosowania.
PAP/Marcin Bielecki
Wybory w Koalicji Obywatelskiej: Dorota Niedziela zapowiada wyniki

Wybory, przeprowadzane tradycyjnie z wykorzystaniem urn w biurach powiatowych i regionalnych Koalicji Obywatelskiej, potrwają między godz. 10 a 18. Jedynym wyjątkiem, jak poinformowała krajowy komisarz wyborczy KO i wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, jest Wielkopolska, gdzie wybory mają zakończyć się dopiero o godz. 19.

 

- Struktury poprosiły żeby przedłużyć, bo mają dużo uprawnionych - wyjaśniła.

Wybory w KO. Jeden kandydat na przewodniczącego

Wybierani w powszechnych wyborach będą szefowie powiatów, regionów oraz przewodniczący partii. W odniesieniu do każdego szczebla będzie obowiązywać inny kolor kart wyborczych. - Są przygotowane urny, komisje, mężowie zaufania. Po zakończeniu głosowania będziemy mieć protokoły, które będziemy zliczać. Myślę, że w nocy powinniśmy mieć wyniki, a rano w poniedziałek zrobimy konferencję i je ogłosimy - powiedziała Niedziela. - Jesteśmy chyba jedną z niewielu partii, w których wybory od najniższego do najwyższego szczebla są powszechne - podkreśliła.

 

Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.

 

Na przewodniczących regionów kandyduje 10 dotychczasowych szefów tych struktur w Platformie Obywatelskiej i nie mają oni konkurentów. Na przykład na Mazowszu kandyduje obecny przewodniczący, szef KPRM Jan Grabiec. W Małopolsce jedynym zgłoszonym kandydatem jest obecny szef małopolskiej KO i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

 

Na Podlasiu o reelekcję stara się poseł KO Krzysztof Truskolaski, syn prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Na Pomorzu jako jedyny kandydat startuje obecny szef regionu i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Konkurentów nie będą też mieć szefowie: kujawsko-pomorskiej KO - senator Tomasz Lenz, łódzkiej KO - wiceszef MON Cezary Tomczyk, śląskiej KO - marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, świętokrzyskiej KO - poseł Artur Gierada, warmińsko-mazurskiej KO - europoseł Jacek Protas i zachodniopomorskiej KO - marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Koalicja Obywatelska wybiera liderów regionów 

Dotychczasowy szef regionu lubuskiego Waldemar Sługocki będzie rywalizował z wojewodą Markiem Cebulą. Z kolei na Dolnym Śląsku rywalką dotychczasowego szefa Michała Jarosa będzie wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

 

W czterech województwach aktualni szefowie regionów nie będą kandydować: szef podkarpackiej KO Zdzisław Gawlik, wielkopolskiej Rafał Grupiński, lubelskiej Stanisław Żmijan i opolskiej Andrzej Buła.

 

Na Podkarpaciu o przywództwo będą walczyć Joanna Frydrych i Paweł Kowal, w Wielkopolsce Marcin Bosacki i Jarosław Urbaniak, w regionie lubelskim Michał Krawczyk i Marta Wcisło, a na Opolszczyźnie Robert Węgrzyn i Tomasz Kostuś.

 

Po raz pierwszy powszechne wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej odbyły się od 2013 roku. Zdecydowanie wygrał je wówczas ówczesny premier Donald Tusk, pokonując Jarosława Gowina. W styczniu 2016 roku, po przegranych przez PO wyborach parlamentarnych, przewodniczącym Platformy został Grzegorz Schetyna, który był jedynym kandydatem.

 

W styczniu 2020 roku powszechne wybory przewodniczącego PO wygrał Borys Budka, pokonując Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego i Bartłomieja Sienkiewicza. Rok później Budkę, który ustąpił ze stanowiska, zastąpił Donald Tusk. W październiku 2021 r. w powszechnych wyborach poparło go 97,4 proc. głosujących członków PO.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
