Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że ukraińscy eksperci zajmujący się systemami przechwytywania dronów w przyszłym tygodniu przybędą na Bliski Wschód, by udzielić natychmiastowego wsparcia. Wiele państw Bliskiego Wschodu jest atakowanych irańskimi dronami.

Atak na Iran. "Eksperci będą na miejscu". Zełenski zapowiedział działania

- Jeśli mówimy o zwiększeniu pewnych środków, to bardzo chcielibyśmy, aby była to możliwość działająca w obie strony. Znacie nasz deficyt niektórych środków, rozumiemy też, jakich środków brakuje krajom Zatoki Perskiej. Oznacza to, że rozmawiamy również o tym torze współpracy. Na razie jest za wcześnie na inne szczegóły. W przyszłym tygodniu, gdy eksperci będą na miejscu, rozeznają się i pomogą, ponieważ jadą tam z konkretnymi możliwościami – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej z premierem Holandii Robem Jettenem, który przybył z wizytą do Kijowa.

Prezydent Ukrainy przekazał, że omówił z premierem Holandii wyzwania wynikające z wojny na Bliskim Wschodzie, w czasie której Iran atakuje państwa Zatoki Perskiej.

"Liczę na koordynację zarówno na poziomie dwustronnym, jak i europejskim, aby interesy Europy były zabezpieczone i aby destabilizacja wokół Iranu nie doprowadziła do pogłębienia problemów w Europie" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Bliski Wschód. Ukraina wspiera USA i kraje regionu

Ukraiński prezydent poinformował, że jego kraj zaczął już wnosić swój wkład w stabilizację.

-Kraje regionu oraz Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o wsparcie, a my zapewnimy im niezbędne środki oraz naszą ekspercką wiedzę: doświadczenie naszych wojskowych w zakresie ochrony przed Shahedami - podkreślił. Shahed to typ irańskiego drona uderzeniowego, który jest również masowo wykorzystywany przez wojska rosyjskie w atakach na Ukrainę.

Według administracji amerykańskiej irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano - poinformowała w środę telewizja CNN. Stacja dodała, że według tej oceny że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich tych maszyn.

W czwartek Zełenski poinformował, że USA poprosiły Ukrainę o wsparcie w obronie przed Shahedami na Bliskim Wschodzie. Dodał, że zostaną uruchomione odpowiednie środki oraz zapewniona obecność ukraińskich specjalistów.

