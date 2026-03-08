Tysiące osób rezygnują z sanatorium. NFZ podał liczby
Leczenie uzdrowiskowe od lat cieszy się w Polsce zainteresowaniem. Wyjazd do sanatorium dla wielu pacjentów oznacza nie tylko rehabilitację i zabiegi lecznicze, ale także szansę na poprawę zdrowia w sprzyjającym klimacie. Z turnusów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia korzystają przede wszystkim osoby starsze oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi.
Jednocześnie system NFZ zmaga się z długimi listami oczekujących, które w niektórych przypadkach liczą nawet kilkanaście miesięcy. Najnowsze dane, udostępnione przez NFZ pokazują jednak zaskakujące zjawisko, coraz więcej osób, które otrzymały skierowanie i termin wyjazdu, ostatecznie rezygnuje z pobytu w uzdrowisku.
NFZ podsumował rok. Ponad 134 tys. rezygnacji
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2025 r. liczba rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego była wyjątkowo wysoka. Pacjenci zrezygnowali z wyjazdu aż 134 031 razy.
To wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W 2024 r. oddziały wojewódzkie NFZ odnotowały dokładnie 127 055 takich przypadków, co oznacza, że w ciągu roku liczba rezygnacji zwiększyła się o ponad 6 tys.
Każda rezygnacja to szansa dla kolejnego pacjenta
Jak w swoim komunikacie zwraca uwagę NFZ:
"Każda taka decyzja to szansa dla kogoś innego, pod warunkiem, że NFZ dowie się o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwrot w ostatniej chwili często oznacza, że miejsce po prostu przepada, bo nikt nie zdąży się już spakować i dojechać".
Sama rezygnacja z wyjazdu nie musi być zjawiskiem negatywnym, o ile oczywiście zostanie zgłoszona odpowiednio wcześnie. W takiej sytuacji miejsce w sanatorium może zostać przekazane innej osobie z listy oczekujących.
Wcześniejsze poinformowanie o rezygnacji pozwala też sprawniej zarządzać wolnymi miejscami i zwiększyć szansę na to, że zostaną odpowiednio wykorzystane.
Problem pojawia się w ostatniej chwili
Trudności zaczynają się tak naprawdę dopiero wtedy, gdy pacjent odwołuje wyjazd tuż przed rozpoczęciem turnusu. W takich przypadkach może po prostu brakować czasu, aby zaproponować miejsce kolejnej osobie. Przygotowanie wyjazdu do sanatorium wymaga organizacji transportu, urlopu czy opieki nad bliskimi.
Gdy informacja o wolnym miejscu pojawia się zbyt późno, potencjalny pacjent zwykle nie jest w stanie w tak krótkim czasie zorganizować wyjazdu.
Dlaczego pacjenci rezygnują?
Wśród najczęściej wymienianych przyczyn znajdują się m.in.:
- pogorszenie stanu zdrowia
- problemy rodzinne
- problemy z dojazdem do uzdrowiska
Część pacjentów decyduje się także na zmianę terminu lub rezygnuje z powodu wysokich kosztów pobytu (choć częściowo refundowanych) które wciąż wymagają własnego nakładu finansowego.
Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Zdrowia, rezygnacja z potwierdzonego skierowania powinna zostać zgłoszona niezwłocznie i wymaga odesłania dokumentu do właściwego oddziału Funduszu.
"Oddział Funduszu uznaje zwrot skierowania za zasadny, gdy powodem jest wypadek losowy lub choroba świadczeniobiorcy - potwierdzone na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia oraz przedstawionej dokumentacji medycznej" - wskazano w komunikacie NFZ.
W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji dokumentacja wraca do lekarza wystawiającego skierowanie, a pacjent, który chce ponownie ubiegać się o leczenie uzdrowiskowe, musi złożyć nowe skierowanie i ponownie trafić na listę oczekujących.
