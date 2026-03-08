Jednocześnie system NFZ zmaga się z długimi listami oczekujących, które w niektórych przypadkach liczą nawet kilkanaście miesięcy. Najnowsze dane, udostępnione przez NFZ pokazują jednak zaskakujące zjawisko, coraz więcej osób, które otrzymały skierowanie i termin wyjazdu, ostatecznie rezygnuje z pobytu w uzdrowisku.

NFZ podsumował rok. Ponad 134 tys. rezygnacji

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2025 r. liczba rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego była wyjątkowo wysoka. Pacjenci zrezygnowali z wyjazdu aż 134 031 razy.

To wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W 2024 r. oddziały wojewódzkie NFZ odnotowały dokładnie 127 055 takich przypadków, co oznacza, że w ciągu roku liczba rezygnacji zwiększyła się o ponad 6 tys.

Każda rezygnacja to szansa dla kolejnego pacjenta

Jak w swoim komunikacie zwraca uwagę NFZ:

"Każda taka decyzja to szansa dla kogoś innego, pod warunkiem, że NFZ dowie się o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwrot w ostatniej chwili często oznacza, że miejsce po prostu przepada, bo nikt nie zdąży się już spakować i dojechać".

Sama rezygnacja z wyjazdu nie musi być zjawiskiem negatywnym, o ile oczywiście zostanie zgłoszona odpowiednio wcześnie. W takiej sytuacji miejsce w sanatorium może zostać przekazane innej osobie z listy oczekujących.

Wcześniejsze poinformowanie o rezygnacji pozwala też sprawniej zarządzać wolnymi miejscami i zwiększyć szansę na to, że zostaną odpowiednio wykorzystane.

Problem pojawia się w ostatniej chwili

Trudności zaczynają się tak naprawdę dopiero wtedy, gdy pacjent odwołuje wyjazd tuż przed rozpoczęciem turnusu. W takich przypadkach może po prostu brakować czasu, aby zaproponować miejsce kolejnej osobie. Przygotowanie wyjazdu do sanatorium wymaga organizacji transportu, urlopu czy opieki nad bliskimi.

Gdy informacja o wolnym miejscu pojawia się zbyt późno, potencjalny pacjent zwykle nie jest w stanie w tak krótkim czasie zorganizować wyjazdu.

Dlaczego pacjenci rezygnują?

Wśród najczęściej wymienianych przyczyn znajdują się m.in.:

pogorszenie stanu zdrowia

problemy rodzinne

problemy z dojazdem do uzdrowiska

Część pacjentów decyduje się także na zmianę terminu lub rezygnuje z powodu wysokich kosztów pobytu (choć częściowo refundowanych) które wciąż wymagają własnego nakładu finansowego.

Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Zdrowia, rezygnacja z potwierdzonego skierowania powinna zostać zgłoszona niezwłocznie i wymaga odesłania dokumentu do właściwego oddziału Funduszu.

"Oddział Funduszu uznaje zwrot skierowania za zasadny, gdy powodem jest wypadek losowy lub choroba świadczeniobiorcy - potwierdzone na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia oraz przedstawionej dokumentacji medycznej" - wskazano w komunikacie NFZ.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji dokumentacja wraca do lekarza wystawiającego skierowanie, a pacjent, który chce ponownie ubiegać się o leczenie uzdrowiskowe, musi złożyć nowe skierowanie i ponownie trafić na listę oczekujących.

