Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył w niedzielę, że nowy najwyższy przywódca Iranu "nie utrzyma się długo", jeśli wcześniej nie uzyska akceptacji na sprawowanie władzy od administracji Donalda Trumpa.

W niedzielę irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało nowego najwyższego przywódcę duchowo-politycznego Iranu. Na razie nie ujawniono, kto został nowym liderem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może chodzić o syna zmarłego ajatollaha Alego Chameneiego - Modżtabę Chameneiego.

Donald Trump o następcy Alego Chameneiego. "Musi uzyskać naszą zgodę"

- Będzie musiał uzyskać naszą zgodę - mówił amerykański prezydent w rozmowie ze stacją ABC News. - Jeśli jej nie uzyska, nie utrzyma się długo na stanowisku. Chcemy mieć pewność, że nie będziemy musieli wracać do tego co 10 lat, a kiedy nie będzie prezydenta takiego jak ja, to się nie stanie - powiedział Trump.

- Nie chcę, żeby za pięć lat ludzie musieli wrócić i zrobić to samo jeszcze raz, a co gorsza, żeby mieli broń jądrową - dodał prezydent USA.

Zapytany, czy byłby skłonny zaakceptować kogoś mającego powiązania ze starym reżimem, Trump odparł, że "zrobiłby to, żeby wybrać dobrego przywódcę". - Jest wielu ludzi, którzy mogliby się kwalifikować - stwierdził.

"Wszystko jest możliwe". Trump o jednostkach specjalnych w Iranie

Trump ocenił też, że Iran "planuje przejąć kontrolę nad całym Bliskim Wschodem" i zasugerował, że należy powstrzymać go przed tym działaniem. - To papierowy tygrys. Tydzień temu nie byli papierowym tygrysem, a mieli zamiar zaatakować - powiedział prezydent USA. - Ich plan zakładał atak na cały Bliski Wschód, przejęcie całego Bliskiego Wschodu - podkreślał.

Jednocześnie amerykański polityk nie wykluczył wysłania sił specjalnych w celu przejęcia irańskiego wzbogaconego uranu. - Wszystko jest możliwe. Wszystko - oznajmił.

Trump stwierdził, że nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa wojna. - Nie wiem. Nigdy nie przewiduję. Mogę tylko powiedzieć, że wyprzedzamy harmonogram, zarówno pod względem śmiertelności, jak i czasu - oświadczył.

W wywiadzie prezydent USA określił również wzrost cen benzyny jako "drobny błąd". - Myślę, że wszystko w porządku. To drobny błąd - powiedział. - Najlepsze jest to, że zatopiliśmy 44 ich okręty, czyli całą ich flotę. Zniszczyliśmy całe ich siły powietrzne. Zniszczyliśmy całą ich łączność i telekomunikację. Ich systemy przeciwlotnicze zniknęły. Nie mają absolutnie żadnej obrony. Pozostaje im tylko gadanie - wymieniał Trump.

"To bardzo MAGA". Donald Trump ocenia działania USA w Iranie

ABC News przypomina, że operację USA kwestionowali niektórzy wieloletni zwolennicy Trumpa, jednak ten zaprzeczył, by się temu sprzeciwiali. - To popularniejsze niż kiedykolwiek. To, co robimy, to bardzo MAGA. Bardzo, bardzo MAGA - mówił w wywiadzie. - Bo inaczej nie mielibyśmy kraju, zostalibyśmy zaatakowani, a MAGA to przede wszystkim ratowanie Ameryki. Jestem w najwyższym punkcie, jaki kiedykolwiek osiągnąłem z MAGA (Make America Great Again pol. uczyńmy Amerykę znów wielką) - twierdził.

W weekend Trump spotkał się z rodzinami sześciu poległych amerykańskich żołnierzy. - Rodzice powiedzieli mi, każdy z nich: "wygraj to dla mojego syna", a w jednym przypadku, dla młodej kobiety. "Proszę, wygraj to dla mojego dziecka" - cytował słowa bliskich Trump.

- To było piękne wydarzenie. To było piękne, piękne wydarzenie, podczas którego poznałem rodziców. Byli zdruzgotani, ale dumni - dodał.

