Kłęby czarnego dymu spowiły niebo po izraelskim ataku na magazyny z ropą naftową w stolicy Iranu Teheranie, liczącym około 10 milionów mieszkańców - podaje brytyjski dziennik "The Guardian".

Czarny dym przysłonił niebo w Teheranie. "Apokaliptyczny widok"

Według agencji Associated Press był to pierwszy przypadek ataku na cywilny obiekt przemysłowy w trakcie wojny. Irański Czerwony Półksiężyc podał, że amerykańskie i izraelskie ataki spowodowały zniszczenia około 10 tys. obiektów cywilnych w całym kraju, w tym tysięcy lokali mieszkalnych oraz obiektów komercyjnych, a także placówek medycznych i edukacyjnych.

Jak mówił irański urzędnik, na którego powołuje się "The Guardian", nocne ataki USA i Izraela skierowane były w pięć obiektów naftowych w okolicach Teheranu. Urzędnik dodał, że zostały one uszkodzone, ale "pożary udało się opanować".

W rozmowie ze stacją CNN jeden z mieszkańców Teheranu mówił o bardzo złej jakości powietrza w stolicy, opisując się sytuacja wygląda "apokaliptycznie". - Miasto jest ciemne, niebo czarne. Do tego wszystkiego jest pochmurno, więc czujemy się, jakbyśmy się dusili - relacjonował.

Iran: Toksyczny deszcz po atakach Izraela. Ostrzegają mieszkańców

W mediach społecznościowych Czerwony Półksiężyc ostrzegł mieszkańców Iranu przed zagrożeniami związanymi z pożarami w obiektach składujących ropę naftową i zaapelował o pozostanie w domach, aby uniknąć wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Wezwano, by nie używać klimatyzatorów i nie wychodzić na zewnątrz w trakcie opadów ze względu na obawy przed toksycznym kwaśnym deszczem, który może powodować oparzenia skóry i uszkodzenia płuc. Czerwony Półksiężyc radzi, by w razie wdychania oleistej sadzy zawieszonej w czarnym dymie, przepłukać gardło słoną wodą.

Jeśli ktoś znajdzie się na zewnątrz, powinien jak najszybciej poszukać schronienia pod betonowym lub metalowym dachem. Osobom, które miały kontakt z deszczem, zalecono natychmiastowe opłukanie skóry zimną, bieżącą wodą oraz zmianę przemoczonego ubrania. Organizacja wzywa również do zabezpieczenia żywności przed kontaktem z zanieczyszczonym powietrzem. Pojawiły się również apele o noszenie maseczek ochronnych.

Część ekspertów obawia się, że toksyczny opad może zmieszać się z wodą i przedostać do zapór wodnych w Teheranie i okolicach, wpływając na jakość wody pitnej dla Irańczyków.

