Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia zasłużonym dla Polski kobietom, jednocześnie złożył zgromadzonym i wszystkim Polkom życzenia z okazji wypadającego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Kobiet.

"Niech żyją polskie kobiety". Uroczystość w Pałacu Prezydenckim

- Mężczyźni mogą uczyć się od kobiet, bo jest to z jednej strony siła, a z drugiej wielka wrażliwość i Panie jesteście najlepszym dowodem na to, że można być jednocześnie silnym i wrażliwym. Świat kobiet to z jednej strony świat ambicji, a z drugiej tak głębokiej pokory. Tego też my mężczyźni często uczymy się od kobiet - powiedział prezydent.

Prezydent Nawrocki zakończył swoje przemówienie słowami: Niech żyją polskie kobiety, niech żyje Polska!

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostały odznaczone tancerka, choreografka, pedagog tańca Zofia Czechlewska oraz Teresa Sosnowska, s. Maria Rafaela, matka przełożona Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku.

Prezydent RP @NawrockiKn wręczył odznaczenia państwowe 11 zasłużonym kobietom. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.



„Chcę, abyście Panie wiedziały, że cała Rzeczpospolita jest z Was dumna.”https://t.co/5y5FZjLkzs pic.twitter.com/3cS8EFQZZH — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) March 8, 2026

Złoty Krzyż Zasługi otrzymały Elżbieta Budny, prezes zarządu fundacji "Krwinka" oraz Ewa Drobek, nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego.

Srebrnym Krzyżem Zasługi prezydent odznaczył Ewelinę Szymańską, związaną z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Kornelię Wieczorek, 17-latkę, która jako najmłodsza Polka w historii znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu "Forbes Women" oraz na liście 50 najlepszych uczniów na świecie ze współpracy Varkey Foundation wraz z Chegg.org.

Odznaczone zostały także: Adrianna Garnik, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, doradczyni społeczna prezydenta; Teresa Kocbach, dyrektor Hospicjum Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicjum "Palium" w Olsztynie; zawodniczka trójboju siłowego Zuzanna Kula; Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Mariola Rygielska, matka 16 dzieci.

