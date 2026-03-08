"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Polska

Bogdan Rymanowski oraz zaproszeni przez niego goście skomentują bieżącą sytuację w Polsce i na świecie. Oglądaj program "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9.55.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

 

Monika Rosa - posłanka KO

 

Krzysztof Bosak - poseł, wicemarszałek Sejmu - Konfederacja

 

Radosław Fogiel - poseł PiS

 

Wojciech Konieczny - senator - Nowa Lewica

 

Karol Rabenda - minister w Kancelarii Prezydenta RP

 

Piotr Zgorzelski - poseł, wicemarszałek Sejmu - PSL

 

Poprzednie odcinki programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" można obejrzeć TUTAJ.

 

