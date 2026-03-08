"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Polska
Bogdan Rymanowski oraz zaproszeni przez niego goście skomentują bieżącą sytuację w Polsce i na świecie. Oglądaj program "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9.55.
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
Monika Rosa - posłanka KO
Krzysztof Bosak - poseł, wicemarszałek Sejmu - Konfederacja
Radosław Fogiel - poseł PiS
Wojciech Konieczny - senator - Nowa Lewica
Karol Rabenda - minister w Kancelarii Prezydenta RP
Piotr Zgorzelski - poseł, wicemarszałek Sejmu - PSL
