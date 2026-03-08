- Kryzys na Ukrainie wynikał ze wsparcia państw zachodnich dla zamachu stanu w Kijowie - stwierdził Putin w rozmowie dla kanału "Wieści", cytowany przez kremlowską agencję TASS. Dyktator dodał też, że odsunięcie od władzy Wiktora Janukowycza, który uciekł do Rosji było początkiem, po którym "rozpoczęły się wydarzenia na Krymie, a potem w południowo-wschodniej Ukrainie, w Donbasie i w Noworosji ogólnie".

Agresja Rosji na Ukrainę. Putin powtórzył propagandę

Propagandowe twierdzenia o "zamachu stanu" wielokrotnie powielał także sam Janukowycz. W 2017 roku jego adwokaci złożyli w jego imieniu w prokuraturze w Kijowie zawiadomienie o zamachu stanu, który doprowadził do "negatywnych wydarzeń na Krymie" i naruszenia jedności terytorialnej państwa.

Zawiadomienie Janukowycza dotyczy wydarzeń związanych z Euromajdanem w Kijowie z przełomu 2013 i 2014 roku, znanych jako rewolucja godności. 21 listopada 2013 roku, gdy ówczesne władze Ukrainy ogłosiły, że odkładają podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE, rozpoczęły się tam masowe protesty zwolenników integracji europejskiej.

W wyniku brutalnych działań sił bezpieczeństwa przeciwko demonstrantom pokojowe początkowo wiece z przełomu 2013 i 2014 roku przekształciły się w demonstracje przeciwko ekipie Janukowycza. W walkach ulicznych zginęło ponad 100 osób.

Putin i kremlowska propaganda konsekwentnie nazywają też zbrojne agresje na należące do Ukrainy tereny jako "wydarzenia".

