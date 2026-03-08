Przemysław Czarnek został podczas sobotniego konwentu Prawa i Sprawiedliwości wskazany jako kandydat na premiera z ramienia partii po zaplanowanych na 2027 rok wyborach parlamentarnych.

Dzień Kobiet. Czarnek złożył życzenia: Jesteśmy razem z paniami

- Słyszałem, że mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem pociągu jest i będzie prezes Jarosław Kaczyński. W tym pociągu wszyscy mają swoje miejsce, całe Prawo i Sprawiedliwość - skomentował Czarnek.

ZOBACZ: "Wydawało mi się, że słyszę późnego Gomułkę". Były premier o Czarnku

W niedzielę polityk opublikował życzenia z okazji Dnia Kobiet, nagrane podczas obchodów w gminie Kłoczew w powiecie ryckim (woj. lubelskie).

- Drogie panie w całej Polsce. Z gminy Kłoczew, gdzie jestem już po raz kolejny na gminnym dniu kobiet. Serdeczne życzenia dla wszystkich pań: wytrwałości, cierpliwości, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Jesteśmy razem z paniami i dziękujemy Wam za wszystko, bo bez Was nie ma Polski - powiedział wiceprezes PiS.

🌷 Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań od Wiceprezesa PiS i kandydata na Premiera RP @CzarnekP z okazji Dnia Kobiet. 🌷

🔔 Posłuchajcie i podajcie dalej. pic.twitter.com/uW6K3gLOuz — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) March 8, 2026

"Na szczęście byłem przygotowany". Tusk opublikował zdjęcie

Wcześniej zdjęcie z okazji kobiecego święta opublikował premier Donald Tusk.

ZOBACZ: Donald Tusk pochwalił się zdjęciem w Dniu Kobiet. "Na szczęście byłem przygotowany"

"Dziewczyny przyjechały. Wszystkie. Do dziadka, taty, teścia i męża. Na szczęście byłem przygotowany" - napisał szef rządu, dodając fotografię z przygotowanymi kwiatami.

Dzień Kobiet obchodzony jest na całym świecie od wielu lat. Jego geneza związana jest z ruchami robotniczymi, które narodziły się w Europie i Ameryce Północnej na początku XX wieku. 8 marca 1908 r. kobiety z nowojorskiej fabryki tekstylnej zorganizowały strajk, domagając się m.in. równych płac. Właściciel placówki zamknął je w środku, by uniknąć rozgłosu. W fabryce wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 kobiet. Rok później, 28 lutego 1909 r., w ramach upamiętnienia ofiar, odbyły się pierwsze obchody dnia kobiet. 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet ustanowiony został w 1910 r.

Za pierwszy dzień obchodów święta kobiet w Polsce uważany był 24 marca 1924 r. Wtedy to w Warszawie rozpoczęły się trzydniowe obrady Zjazdu Rady Naczelnej Koła Polek. Terminu "dzień kobiet" jako pierwsze nie użyły uczestniczki zjazdu, ale redakcja "Kurjera Polskiego".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni