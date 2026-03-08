Przemysław Czarnek został w sobotę podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego na kandydata na premiera. Decyzja największej partii opozycyjnej została skomentowana przez szefa polskiego rządu Donalda Tuska, który stwierdził: " a więc trzy Konfederacje przeciwko nam".

Czarnek w programie "Śniadanie Rymanowskiego" zapewnił, że "PiS pozostanie PiS-em". - Prawo i Sprawiedliwość idzie po zwycięstwo w wyborach, a pan premier Donald Tusk jak się boi no to słusznie. Wielka siła zaczyna prekampanię wyborczą, żeby wygrać Polskę - zapowiedział i zaznaczył, że będzie jeździł po całym kraju i przekonywał Polaków do programu proponowanego przez jego partię.

Przemysław Czarnek o przyszłości Mateusza Morawieckiego

Prowadzący Bogdan Rymanowski odniósł się też do konfliktu w PiS. Zapytał, czy "radykalizm Czarnka" nie wyrzuci Mateusza Morawieckiego z pociągu, w którym kandydat PiS na premiera - jak sam mówił podczas konwencji w Krakowie - jest maszynistą.

- Pan premier Mateusz Morawiecki jest tak samo radykalny jak ja. Ja nie rozumiem tego pojęcia. Jak ktoś mówi, że jest kobieta i mężczyzna, to to jest radyklane, czy mówi prawdę? Jeśli ktoś mówi, że jest mama i tata, to jest radyklane czy mówi prawdę? Jeśli ktoś mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, to jest radykalne czy mówi prawdę? Mówi prawdę. Cała wolność jest oparta na prawdzie - powiedział Czarnek.

Przekonywał, że "jeżeli nie będziemy realizować prawdy, to nie będzie wolności". - Zapewniam, że Mateusz Morawiecki myśli dokładnie tak samo - zapewnił.

Kaczyński podczas krakowskiej konwencji zapowiedział, że były premier będzie odpowiedzialny w przyszłości za sprawy gospodarcze. Czarnek dopytywany o ewentualną rolę Morawieckiego powiedział, że "Polska miała wielki rozwój", za czasów byłego premiera. - Na razie nie formujemy żadnego rządu. (…) Bo teraz trzeba wykonać ciężką pracę przez tych kilkanaście miesięcy, a jak wygramy wybory, wtedy się będziemy zastanawiać kto na jakie stanowisko. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Morawiecki ze swoimi programem gospodarczym, który zaprezentował przedwczoraj jest wybitnym znawcą gospodarki i jego wiedza będzie wykorzystana w 100 procentach - powiedział.

Koalicja z Grzegorzem Braunem? Kandydat PiS na premiera: Na 200 procent nie

Czarnek został zapytany też o ewentualną koalicję z Grzegorzem Braunem, który w sobotę odwiedził ambasadę Iranu, żeby złożyć kondolencje po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego.

- Nie ma takiej możliwości - odparł Czanrek i dodał, że jeśli wygra wybory, "na 200 procent" nie podejmie się współpracy z Braunem.

- Środowisko, które broni pomników Armii Czerwonej przed dekomunizacją, środowisko, które wyraża współczucie z powodu śmierci kogoś, kto był dyktatorem, który wymordował mnóstwo Irańczyków w ostatnim czasie, to jest człowiek, który absolutnie nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu - podsumował kandydat PiS na premiera.

