Ryszard Petru w programie "Polityczny WF z gościem"
Reforma PIP zagrozi koalicji w przyszłorocznych wyborach. Biurokracja to wróg niezależnie od tego, kto akurat rządzi. I mamy wybór: albo obniżka składki zdrowotnej, albo wyższy drugi próg podatkowy. Dlaczego? Powie o tym Ryszard Petru, ekonomista i poseł klubu Centrum w "Politycznym WF-ie z gościem". Zapraszają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek. Transmisja o 11.00 na polsatnews.pl i w Polsat News.
W najbliższym odcinku programu "Polityczny WF z gościem" o sytuacji na rynku pracy mówił będzie Ryszard Petru. Polityk wyjaśnia, w jaki sposób w jego ocenie zwiększenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze przekształcania umów cywilnoprawnych na stosunek pracy może zaszkodzić pracodawcom i pracownikom. Członek klubu poselskiego Centrum objaśni także mankamenty, które dostrzega w reformie oraz jej potencjalny wpływ na wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
Ryszard Petru zabierze także głos w sprawie rosnącego w Polsce bezrobocia oraz podzieli się spostrzeżeniami co do przyczyn redukcji zatrudnienia w tzw. centrach usług wspólnych. Czy rzeczywiście za zlikwidowanie nawet 200 tys. miejsc pracy w Polsce może odpowiadać "socjalna polityka" oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego?
"Polityczny WF z gościem" w niedzielę o godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl. Odcinek po premierze będzie dostępny też na platformie YouTube.
