W najbliższym odcinku programu "Polityczny WF z gościem" o sytuacji na rynku pracy mówił będzie Ryszard Petru. Polityk wyjaśnia, w jaki sposób w jego ocenie zwiększenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze przekształcania umów cywilnoprawnych na stosunek pracy może zaszkodzić pracodawcom i pracownikom. Członek klubu poselskiego Centrum objaśni także mankamenty, które dostrzega w reformie oraz jej potencjalny wpływ na wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Ryszard Petru zabierze także głos w sprawie rosnącego w Polsce bezrobocia oraz podzieli się spostrzeżeniami co do przyczyn redukcji zatrudnienia w tzw. centrach usług wspólnych. Czy rzeczywiście za zlikwidowanie nawet 200 tys. miejsc pracy w Polsce może odpowiadać "socjalna polityka" oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego?

"Polityczny WF z gościem" w niedzielę o godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl. Odcinek po premierze będzie dostępny też na platformie YouTube.

red. / polsatnews.pl